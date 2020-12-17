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    Шоу-биз

    Том Круз обматерил съемочную группу «Миссия: невыполнима-7» (видео)

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    Актер Том Круз - Том Круз обматерил съемочную группу «Миссия: невыполнима-7» (видео)
    Актер Том Круз

    Актер отметил, что он не хочет, чтобы съемки снова остановились из‑за распространения инфекции среди ее членов

    Актер жестко отчитал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима – 7» за несоблюдение мер по Covid-19. Аудиозаписью с голосом Тома Круза поделилось The Sun.

    Как отмечает издание, причиной ярости актера стало несоблюдение дистанции участниками команды: они стояли рядом на расстоянии меньше двух метров.

    «Чтобы я больше такого не видел! Никогда! Если вы не будете (соблюдать правила. – Прим. ред.), вы уволены», – заявил Круз, используя при этом угрозы и нецензурную лексику.

    Более того, актер отметил, что в Голливуде возобновились съемки благодаря примеру работы над картиной «Миссия невыполнима – 7» и он не хочет, чтобы они снова остановились из‑за распространения инфекции среди ее членов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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