Chopard изготовят награды для Каннского фестиваля из этичного золота



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Ювелиры бренда создадут все призы кинофестиваля

В 2019 году ювелиры бренда Chopard создадут не только «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм и «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм, но и все остальные призы для Каннского кинофестиваля, включая приз за лучший сценарий, приз жюри и Гран-при. От Chopard награды также получат лучшие актер, актриса и режиссер.

Ювелирный дом Chopard более двадцати лет выступает официальным партнером Каннского фестиваля и традиционно создает для него награды.

Дизайн «Золотой пальмовой ветви» был разработан в 1998 году сопрезидентом и креативным директором ювелирного дома Каролиной Шойфеле. Награда изготавливается в мастерских Chopard из этичного золота с сертификатом Fairmined. Согласно Стандарту сертификации Fairmined, в ходе добычи золота должны соблюдаться строгие требования, касающиеся условий труда (в частности, запрет на использование детского труда), социального развития и экологической безопасности.

Напомним, 72-й Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Джерело: Buro 24/7