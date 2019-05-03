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    Шоу-биз

    Квентин Тарантино и его новый фильм «Однажды в Голливуде» будут бороться за главный приз Каннского фестиваля

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    Квентин Тарантино и его новый фильм «Однажды в Голливуде» будут бороться за главный приз Каннского фестиваля

    Похоже, у участников Каннского фестиваля только что наметился очень, очень серьезный конкурент

    Спустя четверть века после того, как Квентину Тарантино вручили Золотую пальмовую ветвь за «Криминальное чтиво», режиссер возвращается в Канны – чтобы еще раз побороться за главный приз фестиваля, на этот раз – с «Однажды в Голливуде».

    Изначально, когда в апреле был объявлен список участников основной конкурсной программы Канн, «Однажды в Голливуде» там не было: организаторы официально подтвердили, что фильм был не готов к публичному показу из-за затянувшегося пост-продакшна. 

    «Однако Квентин Тарантино, не покидавший монтажную 4 месяца, доказал, что он – настоящее, верное и пунктуальное дитя Канн! Как и в случае с «Бесславными ублюдками», он совершенно точно будет здесь – спустя 25 лет после получения Золотой пальмовой ветви за “Криминальное чтиво”», говорится в официальном комментарии президента Канн. Новый, 9-й по счету фильм Тарантино президент Канн описал как «любовное послание Голливуду его детства».

    Напомним, действие «Однажды в Голливуде» разворачивается в эпоху 60-х годов XX века вокруг двух героев: телезвезды Рика Далтона в исполнении ДиКаприо и его дублера, Клиффа Бута (Брэд Питт). Вместе они пытаются удержаться на плаву в стремительно меняющейся индустрии развлечений, в то время как Лос-Анджелес захлестывает паника в связи с кровавыми убийствами секты Чарльза Мэнсона.

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