Украинский фильм покажут на Каннском кинофестивале в рамках конкурсной программы «Особый взгляд»

Фильм украинского режиссера Наримана Алиева Evge («Домой») примет участие в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Главные роли в картине сыграли Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов. По сюжету отец вместе со своим сыном везет через всю страну тело старшего сына, чтобы похоронить его в Крыму. Над сценарием к картине также работала украинский режиссер Марыся Никитюк («Когда падают деревья)». Продюсером ленты стал Владимир Яценко («Дикое поле»). 72-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.

«Это огромная честь - представить свою дебютную работу на Каннском кинофестивале. Об этом мечтает каждый кинематографист, и я не был исключением. Мы долго шли к тому, что бы этот фильм состоялся. Я благодарен всей команде, которая работала над проектом», – отметил говорить Нариман Алиев.

Программа «Особый взгляд» — следующая по значимости после главного конкурса Каннского кинофестиваля. В разные годы ее лауреатами и призерами становились Йоргос Лантимос, Ким Ки Дук, Андрей Звягинцев и Ксавье Долан. В 2018 году картина украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» получила премию за лучшую режиссуру в категории «Особый взгляд». Лучшим фильмом программы в 2018 году жюри назвало «Границу» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси.