Украинский фильм покажут на Каннском кинофестивале в рамках конкурсной программы «Особый взгляд»
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В своих фильмах 26-летний режиссер Нариман Алиев исследует традиции и семейные взаимоотношения крымских татар
Фильм украинского режиссера Наримана Алиева Evge («Домой») примет участие в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Главные роли в картине сыграли Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов. По сюжету отец вместе со своим сыном везет через всю страну тело старшего сына, чтобы похоронить его в Крыму. Над сценарием к картине также работала украинский режиссер Марыся Никитюк («Когда падают деревья)». Продюсером ленты стал Владимир Яценко («Дикое поле»). 72-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.
«Это огромная честь - представить свою дебютную работу на Каннском кинофестивале. Об этом мечтает каждый кинематографист, и я не был исключением. Мы долго шли к тому, что бы этот фильм состоялся. Я благодарен всей команде, которая работала над проектом», – отметил говорить Нариман Алиев.