«Чужие клетки, слюна и слизь»: одесская «живая Барби» заявила об опасности бассейнов



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Валерия Лукьянова instagram.com/valeria_lukyanova21/

«Живая Барби» подчеркнула, что у нее отсутствует ген старения – она уверена, что всегда будет молодой

33-летняя певица и блогер Валерия Лукьянова высказалась против бассейнов. Она назвала неожиданную причину, по которой людям не следует их посещать.

«Чужие клетки, гены, слюна-моча и слизь! Если вы этого не видите, не значит, что этого нет. Каким бы ни был дорогим отель, как бы часто не меняли воду, но если там был хоть один человек, кроме меня, я против. Зачем мне чужие отходы жизнедеятельности?» – заявила блондинка.

Валерия подчеркнула, что когда снимает отельный номер в джакузи, никогда им не пользуется. Лукьянова боится «подцепить заразу» через поры. Она также уверена, что в бассейне можно заполучить чужие желания и даже лишний вес.

«Например, полнота – это заразно! Попадет вам слюна или молча полного на клетки (если аура слабая, подцепите вирус) – и растолстеете!.. На вид все будет хорошо, а внутри – разбалансировка! Захочется вам много всего! Но это будет не потому, что это вы такой! А потому что нахватались такого от других!» – написала в Instagram звезда.



