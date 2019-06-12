Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату



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Тилль Линдеманн

Инцидент произошел накануне в одном из отелей Мюнхена. Музыкант пока никак не комментировал ситуацию

Солист немецкого коллектива Rammstein Тилль Линдеманн стал героем драки – он сломал челюсть своему фанату.

По сведениям интернет-издания Bild, это произошло накануне в городе Мюнхен. В одном из городских отелей остановилась немецкая группа. Перед выступлением солист коллектива Тилль Линдеманн спустился в бар. Компанию ему составили приятель и подруга.

В один момент к ним подошел мужчина из Гамбурга. Он попросил солиста Rammstein сделать на память снимок. Но Тилль отказал. Такой ответ не устроил поклонника, и тот принялся оскорблять подругу Линдеманна. Тогда музыкант попросил незнакомца сразу же извиниться перед женщиной. Слово за слово, и Тилль Линдеманн ударил поклонника прямо в лицо. В итоге мужчина вместо селфи получил перелом челюсти. Эту ситуацию музыкант пока никак не комментировал.