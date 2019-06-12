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    Шоу-биз

    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

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    Тилль Линдеманн - Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Тилль Линдеманн

    Инцидент произошел накануне в одном из отелей Мюнхена. Музыкант пока никак не комментировал ситуацию

    Солист немецкого коллектива Rammstein Тилль Линдеманн стал героем драки – он сломал челюсть своему фанату.

    По сведениям интернет-издания Bild, это произошло накануне в городе Мюнхен. В одном из городских отелей остановилась немецкая группа. Перед выступлением солист коллектива Тилль Линдеманн спустился в бар. Компанию ему составили приятель и подруга.

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    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
    Тилль Линдеманн

    В один момент к ним подошел мужчина из Гамбурга. Он попросил солиста Rammstein сделать на память снимок. Но Тилль отказал. Такой ответ не устроил поклонника, и тот принялся оскорблять подругу Линдеманна. Тогда музыкант попросил незнакомца сразу же извиниться перед женщиной. Слово за слово, и Тилль Линдеманн ударил поклонника прямо в лицо. В итоге мужчина вместо селфи получил перелом челюсти. Эту ситуацию музыкант пока никак не комментировал.

     

    знаменитости шоу-бизнес селфи
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