Далай-лама потрапив у непристойний скандал із хлопчиком (відео)

Під час заходу на півночі Індії Далай-ламапоцілував у губи маленького хлопчика та попросив його «посмоктати язика»

Під час заходу у лютому в гірському місті Дхарамсала дитина підходійшла до Далай-лами і запитала: «Чи можу я вас обійняти?». Натомість світовий духовний лідер попросив хлопчика зробити дещо більше, за що отримав нищівну критику від світової спільноти. Про це пише видання CNN.

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На опублікованому відео видно, як 87-річний духовний лідер запрошує хлопчика на сцену, показує на свою щоку і каже: «Спочатку сюди», – спонукаючи хлопчика обійняти і поцілувати його. Після цього він показує на свої губи і каже: «Тоді я думаю, що й сюди теж».

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.



You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz Будь ласка, читайте текст після реклами April 9, 2023

Потім Далай-лама тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи. За кілька секунд він висовує язик і каже: «І посмокчи мій язик».

Вибачення за те, що сталося, опублікував офіс Далай-лами у Twitter. У заяві йдеться, що Далай-лама хоче вибачитися перед дитиною та її сім'єю "за біль, якого могли завдати його слова".

«Його Святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у невинній і грайливій формі, навіть на публіці й перед камерами. Він шкодує про цей інцидент», повідомили в офісі Далай-лами.

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Нагадаємо, у Дніпрі священник одного із храмів УПЦ МП отримав підозру за фактом розбещення неповнолітніх доньок. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру священнослужителю одного з храмів УПЦ (МП) за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України)» ,- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.