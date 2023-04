Далай-лама потрапив у непристойний скандал із хлопчиком (відео)

Під час заходу у лютому в гірському місті Дхарамсала дитина підходійшла до Далай-лами і запитала: «Чи можу я вас обійняти?». Натомість світовий духовний лідер попросив хлопчика зробити дещо більше, за що отримав нищівну критику від світової спільноти. Про це пише видання CNN.

На опублікованому відео видно, як 87-річний духовний лідер запрошує хлопчика на сцену, показує на свою щоку і каже: «Спочатку сюди», – спонукаючи хлопчика обійняти і поцілувати його. Після цього він показує на свої губи і каже: «Тоді я думаю, що й сюди теж».

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.



You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz