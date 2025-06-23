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23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 червня – День державної служби України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна займатися прибиранням будинку і працювати

23 червня відзначається День державної служби України та Міжнародний Олімпійський день. У церковному календарі – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята).

День державної служби України

23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Започаткував подію президент Леонід Кучма 4 квітня 2003 року. Дату обрали невипадково, адже саме цього дня також святкують  День державної служби Організації Об’єднаних Націй. Це свято покликане вшанувати важливість державної служби для розвитку держави.

Цього дня проводяться нагородження найкращих співробітників державної служби. Також держслужбовці приймають вітання з професійним святом від рідних та друзів.

Міжнародний Олімпійський день

23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Червень 1894 ознаменувався важливою подією – в Парижі був проведений Міжнародний атлетичний Конгрес. Представники 12 країн обговорювали питання фізичного виховання. 23 червня деякий барон П'єр де Кубертен – ентузіаст за відродження олімпійського руху. Він вийшов до трибуни і представив доповідь. Суть пропозиції полягала в нових, розроблених бароном, основах Олімпійських ігор.

Конгрес, ознайомившись з положеннями, затвердив їх і погодився з тим, щоб раз на чотири роки проводити змагання за участю всіх народів.

Саме тому зараз Міжнародний Олімпійський день відзначається 23 червня. Мета свята проста і зрозуміла – зацікавлювати молодих людей, об'єднувати спільною ідеєю і пропагувати культуру фізичного виховання. Взяти участь в Олімпійських іграх можуть всі, незалежно від віку, статі або здібностей.

Яке сьогодні релігійне свято

23 червня у церковному календарі – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята). Трійця – особливе свято, святкування якого пов’язане з Великоднем. Тому щороку його дата змінюється. Трійця відзначається на 50-й день після світлого Христового Воскресіння, і це дало другу назву святу – П'ятдесятниця.

Свята Трійця символізує єдність Отця, Сина і Святого Духа. Згідно з подіями, записаними в Новому Завіті, на п’ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа Святий Дух з’явився його учням. Після цього апостоли отримали від нього дари зцілення, вивчили всі мови і почали поширювати християнство по всьому світу.

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок. Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна займатися прибиранням будинку і працювати.
  • Категорично не можна займатися роботою на землі
  • Не можна відмовляти у допомозі.
  • День не сприятливий для великих покупок.
  • Не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити.

Народні прикмети

  • Якщо день видався дощовий – буде багато врожаю і грибів.
  • Сонячна погода – літо буде спекотним і посушливим.
  • Зоряне небо означає, що восени буде багато грибів.
  • Якщо довго після дощу видно веселку, то погода буде дощовою.
  • Йде гроза – цього року не буде горіхів.

Пам’ятні події 23 червня

  • 1868 – Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку.
  • 1888 – у Києві відкрито пам'ятник Богданові Хмельницькому
  • 1917 – на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено І Універсал Української Центральної Ради.
  • 1941 – почалася найбільша в історії танкова битва – між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди (завершилася 29 червня)
  • 1961 – набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики.
  • 1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 м 3 см.
  • 1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину.
  • 2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну.
  • 2016 – на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % при явці 72 %) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу («Брекзіт»). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент «Брекзіту», оголосив про свій намір вийти у відставку.
  • 2022 – Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія статус кандидата не отримала.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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