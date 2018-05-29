Даша Астафьева призналась, что родители не пустили ее на выпускной вечер

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Даша Астафьева

По словам певицы, родители боялись, что она сбежит с женихом

Одна из самых желанных украинских женщин, певица, актриса и модель Даша Астафьева рассказала, почему пропустила собственный выпускной и о какой свадьбе она мечтает.

«Еще много лет назад я была уверена, что свадьба и выпускной – это два самых главных события в жизни каждой девушки. С выпускным у меня связаны негативные воспоминания. Помню, как бабушка подарила мне крупную сумму денег, чтобы я могла купить себе платье, мы специально ради этого поехали в другой город. Но… все испортила моя первая любовь. Я плохо сдала экзамены, родители были в шоке и переживали, чтобы я не сбежала, когда все пойдут встречать рассвет. В итоге меня не пустили – я была наказана. Надеюсь, что со свадьбой такого не случится», – рассказала Даша Астафьева в интервью каналу «Украина».

По словам Астафьевой, она бы не хотела устраивать из свадьбы большое и шумное мероприятие, придерживаясь мнения, что этот момент нужно разделить только с самыми родными:

«Посмотрите на принца Гарри и Меган: это потрясающе трогательно было наблюдать, это настоящее единение двух любящих сердец! Но я поняла, как непросто было невесте, в первую очередь, ведь к ней было приковано столько внимания. И я точно знаю, что мы с любимым не будем торопиться со свадьбой, а сделаем так, чтобы она была красивой и прошла в окружении самых близких людей», – поделилась певица за кулисами праздничного шоу «Ліга зірок».

А еще Даша удивила признанием, что она является противником «предсвадебных» вечеринок: «Девичники и мальчишники – это некая иллюзия прощания со свободой, я такое не приветствую. На мой взгляд, глупо делать девичник или мальчишник, при этом не доверяя своей половинке».