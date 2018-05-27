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    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото

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    @marynabekh - Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    @marynabekh

    «Мне кажется, что я как в спорте, так и в жизни - одинакова»

    Марина Бех, которая владеет неофициальным титулом самой красивой легкоатлетки Украины, в своем микроблоге Instagram делится фотографиями с тренировок и путешествий.

    На аккаунт девушки подписано довольно много людей. Но, кажется, большинство из них интересуют вовсе не спортивные достижения Марины или особенности ее тренировок, а сногсшибательная внешность девушки. Ведь ее естественная красота, спортивная фигура и невероятная улыбка завораживают каждого.

    Легкоатлетка родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области. С юных лет девушка начала заниматься спортом. А сегодня талантливую спортсменку знают, как одну из самых перспективных представительниц нашей страны в соревнованиях по прыжкам в длину.

    В свои 22 года украинская прыгунья в длину Марина Бех успела стать бронзовой призеркой Чемпионата Европы среди юниоров и заняла такое же место на аналогичном турнире только уже среди молодежи.

    В 2016 году Марина представляла нашу страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где с результатом 6,55 м смогла попасть топ-12 сильнейших атлетов мира в этом виде спорта. Спустя год на чемпионате Европы Бех досадно остановилась в шаге от золота.

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    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото
    Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото

    Отметим, что лучший результат прыгуньи в длину – 6,93 м – был показан на чемпионате Украины также в 2016 году.

    Джерело: asn.in.ua

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