Самая красивая спортсменка Украины восхитила искусительными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@marynabekh

«Мне кажется, что я как в спорте, так и в жизни - одинакова»

Марина Бех, которая владеет неофициальным титулом самой красивой легкоатлетки Украины, в своем микроблоге Instagram делится фотографиями с тренировок и путешествий.

На аккаунт девушки подписано довольно много людей. Но, кажется, большинство из них интересуют вовсе не спортивные достижения Марины или особенности ее тренировок, а сногсшибательная внешность девушки. Ведь ее естественная красота, спортивная фигура и невероятная улыбка завораживают каждого.

Легкоатлетка родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области. С юных лет девушка начала заниматься спортом. А сегодня талантливую спортсменку знают, как одну из самых перспективных представительниц нашей страны в соревнованиях по прыжкам в длину.

В свои 22 года украинская прыгунья в длину Марина Бех успела стать бронзовой призеркой Чемпионата Европы среди юниоров и заняла такое же место на аналогичном турнире только уже среди молодежи.

В 2016 году Марина представляла нашу страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где с результатом 6,55 м смогла попасть топ-12 сильнейших атлетов мира в этом виде спорта. Спустя год на чемпионате Европы Бех досадно остановилась в шаге от золота.

Отметим, что лучший результат прыгуньи в длину – 6,93 м – был показан на чемпионате Украины также в 2016 году.

Джерело: asn.in.ua