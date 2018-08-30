День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год



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Фото: Станислав Груздев Лариса Кадочникова

Сегодня Лариса Кадочникова празднует свой 81-й день рождения

Лариса Кадочникова родилась в семье режиссера и актрисы. Ее отец — Валентин Кадочников — был одним из любимых учеников Сергея Эйзенштейна, мать — Нина Алисова — звездой советского кино. Лариса мечтала о карьере балерины, но судьба распорядилась иначе.

Стройная девушка с огромными карими глазами словно была создана для кино. Она поступила во ВГИК, потом в театр «Современник», затем с легкостью переехала в Киев. Говорит, что ее поступками всегда руководила только любовь.

Фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков» сделал из Кадочниковой кинозвезду. Также Лариса Кадочникова снялась в таких культовых фильмах, как «Родник для жаждущих», «Белая птица с черной отметиной», «Время, вперед!», «История одной любви и многих других».

Помимо кино, Кадочникова блистает на театральной сцене: с 1964 года актриса играет в киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. За годы своего творчества Лариса Кадочникова была награждена Орденом За заслуги I, II, III степени за существенный вклад в культурное развитие Украины, государственной премией Украины имени Тараса Шевченка и премией Женщина ІІІ тысячелетия в номинации Знаковая личность.

О себе самой Лариса Валентиновна говорит: «Печаль моя светла», и считает эту фразу своим девизом. Хотя жизненный путь актрисы не всегда был легок, в целом свою судьбу Кадочникова считает счастливой. А недавнем интервью «Главкому» актриса призналась, что ее переезд в Украину был определен свыше.

«Богом было решено, очевидно, что я перееду в Украину. К тому же, у меня мать из Украины. Мое решение не было проступком, это была судьба», - отметила актриса.

Также Лариса Кадочникова призналась, что к ней часто приходили люди и спрашивали: «Вот ты - такая прекрасная актриса, почему руководство не могло сделать тебе квартиру?».

«Да, если бы жила в России, я бы жила в других условиях. Если бы во Франции, то вообще бы имела свой самолет. Но, может, он мне не нужен? Может, лучше, когда вокруг есть хорошие друзья?», - отмечает актриса.

Конечно же, актрису часто спрашивали после начала военных действий на территории Украины, готова ли она гастролировать в Крыму. Но ее ответ был категоричен.

«Если бы меня пригласили в Крым, не поехала бы. Чтобы я потом в негативном контексте писали? Мне тогда нельзя будет выступать, будет какая-то цензура в отношении меня. Хотя, честно говоря, перед людьми я бы хотела выступить, сказать слово ...», - говорит Лариса Кадочникова.

Также актриса призналась, что она старается всегда говорить правду и не пытается никому угодить.

«У меня чувство собственного достоинства и гордости, чувство независимости. Я никогда ни к кому не подлизывалась, не пыталась угодить. И всегда говорю правду», - отметила актриса в интервью «Главкому».