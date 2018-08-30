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    Жизнь

    День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год

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    Лариса Кадочникова - День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год
    Фото: Станислав Груздев
    Лариса Кадочникова

    Сегодня Лариса Кадочникова празднует свой 81-й день рождения

    Лариса Кадочникова родилась в семье режиссера и актрисы. Ее отец — Валентин Кадочников — был одним из любимых учеников Сергея Эйзенштейна, мать — Нина Алисова — звездой советского кино. Лариса мечтала о карьере балерины, но судьба распорядилась иначе.

    Стройная девушка с огромными карими глазами словно была создана для кино. Она поступила во ВГИК, потом в театр «Современник», затем с легкостью переехала в Киев. Говорит, что ее поступками всегда руководила только любовь.

    Фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков» сделал из Кадочниковой кинозвезду. Также Лариса Кадочникова снялась в таких культовых фильмах, как «Родник для жаждущих», «Белая птица с черной отметиной», «Время, вперед!», «История одной любви и многих других».

    Помимо кино, Кадочникова блистает на театральной сцене: с 1964 года актриса играет в киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. За годы своего творчества Лариса Кадочникова была награждена Орденом За заслуги I, II, III степени за существенный вклад в культурное развитие Украины, государственной премией Украины имени Тараса Шевченка и премией Женщина ІІІ тысячелетия в номинации Знаковая личность.

    О себе самой Лариса Валентиновна говорит: «Печаль моя светла», и считает эту фразу своим девизом. Хотя жизненный путь актрисы не всегда был легок, в целом свою судьбу Кадочникова считает счастливой. А недавнем интервью «Главкому» актриса призналась, что ее переезд в Украину был определен свыше.

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    День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год
    День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год
    День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год
    День рождение Ларисы Кадочниковой. Легендарной актрисе исполнился 81 год
    Фото: Станислав Груздев

    «Богом было решено, очевидно, что я перееду в Украину. К тому же, у меня мать из Украины. Мое решение не было проступком, это была судьба», - отметила актриса.

    Также Лариса Кадочникова призналась, что к ней часто приходили люди и спрашивали: «Вот ты - такая прекрасная актриса, почему руководство не могло сделать тебе квартиру?».

    «Да, если бы жила в России, я бы жила в других условиях. Если бы во Франции, то вообще бы имела свой самолет. Но, может, он мне не нужен? Может, лучше, когда вокруг есть хорошие друзья?», - отмечает актриса.

    Конечно же, актрису часто спрашивали после начала военных действий на территории Украины, готова ли она гастролировать в Крыму. Но ее ответ был категоричен.

    «Если бы меня пригласили в Крым, не поехала бы. Чтобы я потом в негативном контексте писали? Мне тогда нельзя будет выступать, будет какая-то цензура в отношении меня. Хотя, честно говоря, перед людьми я бы хотела выступить, сказать слово ...», - говорит Лариса Кадочникова.

    Также актриса призналась, что она старается всегда говорить правду и не пытается никому угодить.

    «У меня чувство собственного достоинства и гордости, чувство независимости. Я никогда ни к кому не подлизывалась, не пыталась угодить. И всегда говорю правду», - отметила актриса в интервью «Главкому».

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