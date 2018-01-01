Диеты, пилинги и изоляция: На что идут топ-модели перед fashion-показами

Большинство девушек считает, что быть моделью это проще простого.

Многие из нас, находятся в полной уверенности, что жизнь модели состоит только из спа-салонов, вечеринок и бесконечных походов по светским мероприятиям. Что же тут сложного, сплошные удовольствия! Одела туфли на шпильке, эффектное мини, нанесла макияж - готово! Можно идти покорять мир. Но на самом деле, перед тем как выйти на подиум, модели



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Большинство девушек считает, что быть моделью это проще простого.

Многие из нас, находятся в полной уверенности, что жизнь модели состоит только из спа-салонов, вечеринок и бесконечных походов по светским мероприятиям. Что же тут сложного, сплошные удовольствия! Одела туфли на шпильке, эффектное мини, нанесла макияж - готово! Можно идти покорять мир.

Но на самом деле, перед тем как выйти на подиум, модели тщательно готовятся. И эта подготовка занимает не один день.

Им предстоит сто раз нанести и снять макияж, причем не повседневный, а скорее похожий на грим. Им нельзя набрать и полграмма, потому что вся одежда уже подшита и «посажена» по фигуре. Во что превращается жизнь топ-модели за неделю до показов?

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Джерело: graziamagazine.ru