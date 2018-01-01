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    Диеты, пилинги и изоляция: На что идут топ-модели перед fashion-показами

    Большинство девушек считает, что быть моделью это проще простого.
    Многие из нас, находятся в полной уверенности, что жизнь модели состоит только из спа-салонов, вечеринок и бесконечных походов по светским мероприятиям. Что же тут сложного, сплошные удовольствия! Одела туфли на шпильке, эффектное мини, нанесла макияж - готово! Можно идти покорять мир. Но на самом деле, перед тем как выйти на подиум, модели
    • Вчора, 22:40
    • Розсилка

    Большинство девушек считает, что быть моделью это проще простого.

    Многие из нас, находятся в полной уверенности, что жизнь модели состоит только из спа-салонов, вечеринок и бесконечных походов по светским мероприятиям. Что же тут сложного, сплошные удовольствия! Одела туфли на шпильке, эффектное мини, нанесла макияж - готово! Можно идти покорять мир.

    Но на самом деле, перед тем как выйти на подиум, модели тщательно готовятся. И эта подготовка занимает не один день. 

    Им предстоит сто раз нанести и снять макияж, причем не повседневный, а скорее похожий на грим. Им нельзя набрать и полграмма, потому что вся одежда уже подшита и «посажена» по фигуре. Во что превращается жизнь топ-модели за неделю до показов? 

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    За семь дней до недели моды модели полностью отказываются от сахара (включая сладкие фрукты) и молока в любом виде. В сочетании с правильным деликатным очищением и увлажнением кожи это практически гарантирует отсутствие прыщей и комендонов, шелушений, раздражений и воспалительных процессов в кожных покровах.
    Ежедневно, как минимум трижды топ-модели довольно обильно наносят кокосовое, миндальное или оливковое масла на кожу лица и тела, чтобы хорошенечко напитать кожу и предупредить обезвоживание. К тому же масляные «ванны» делают кожу гладкой и сияющей визуально, что для показов большой плюс.
    Употребление морковки и манго. Через не могу, не хочу и не люблю, как минимум по 2 штуки в день. И 2 литра воды. Чтобы кожа была гладкой, сияющей и упругой.
    В обязательном порядке модели проходят процедуру насыщения кожи кислородом: чтобы она выглядела свежей и отдохнувшей. После 10-часовой подготовки к показу.
    Отшелушить все лишнее и выровнять микрорельеф: пилинги особенно популярны у моделей, которым предстоит демонстрировать сложный арт-макияж.
    У моделей разные предпочтения в еде: кто-то отказался от мяса, кто-то еще от чего-то. Но общее правило все же есть: за неделю до показов рацион урезается вдвое.
    А вот витаминные добавки, микроэлементы и прочие полезные саплименты перед неделями моды модели принимают с удвоенной активностью (под контролем врачей), чтобы компенсировать нехватку поступления этих веществ с пищей.
    Полностью очистить поры и придать коже тонус — лучше глиняных масок с этими задачами не справляется никто, поэтому топ-модели делают их через день.
    Всю неделю перед показами модели разнашивают дома те пары обуви, в которых им предстоит ходить, чтобы не споткнуться, не стереть стопы в кровь и не чувствовать себя неуверенно на высоченных каблуках.
    Громко сказано, но на самом деле перед показами модели резко ограничивают круг общения, и не только ради того, чтобы набраться сил: это снижает риск внезапной болезни.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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