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    Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами

    Украинские звезды снялись для рекламной компании Converse
    Украинская певица Sonya Kay, пианистка пианистка Dakooka и финалист проекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх снялись в яркой фотосессии для популярного бренда Converse. В весенней коллекции One Star — 2018 Converse предложили новую современную пару, вдохновленную 1970-ми, — черные или синие
    • Сьогодні, 17:16
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    Финалист модного реалити Реван Палюх
    Финалист модного реалити Реван Палюх

    Украинские звезды снялись для рекламной компании Converse

    Украинская певица Sonya Kay, пианистка пианистка Dakooka и финалист проекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх снялись в яркой фотосессии для популярного бренда Converse.

    В весенней коллекции One Star — 2018 Converse предложили новую современную пару, вдохновленную 1970-ми, — черные или синие кеды на высокой белой подошве. 

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    Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами
    Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами
    Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами
    Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами
    Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами

    Стоит отметить, что простые универсальные кеды можно часто увидеть на ногах украинцев, особенно в сообществах скейтеров и в молодежной творческой тусовке.

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    По материалам: Buro 24/7.



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