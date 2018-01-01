Экс-участник шоу «Топ-модель по-украински» снялся в яркой фотосессии с двумя певицами

Украинские звезды снялись для рекламной компании Converse

Украинская певица Sonya Kay, пианистка пианистка Dakooka и финалист проекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх снялись в яркой фотосессии для популярного бренда Converse. В весенней коллекции One Star — 2018 Converse предложили новую современную пару, вдохновленную 1970-ми, — черные или синие



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Финалист модного реалити Реван Палюх

Украинские звезды снялись для рекламной компании Converse

Украинская певица Sonya Kay, пианистка пианистка Dakooka и финалист проекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх снялись в яркой фотосессии для популярного бренда Converse.

В весенней коллекции One Star — 2018 Converse предложили новую современную пару, вдохновленную 1970-ми, — черные или синие кеды на высокой белой подошве.

Стоит отметить, что простые универсальные кеды можно часто увидеть на ногах украинцев, особенно в сообществах скейтеров и в молодежной творческой тусовке.

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По материалам: Buro 24/7.







