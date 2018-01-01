Пэрис Хилтон выпустила соблазнительный клип для своего жениха

Модель продемонстрировала в видео все достоинства своей фигуры

Звезда американских тусовок, Пэрис Хилтон, которая является наследницей сети роскошных отелей Hilton, сняла эротичный клип. Ролик она посвятила своему жениху, актеру Крису Зилку. Последний недавно сделал предложение Хилтон, пишет «Главком». Героиня видео появляется в гламурном образе Мэрилин Монро и исполняет песню I Need You. Пэрис

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Пэрис Хилтон

Модель продемонстрировала в видео все достоинства своей фигуры

Звезда американских тусовок, Пэрис Хилтон, которая является наследницей сети роскошных отелей Hilton, сняла эротичный клип. Ролик она посвятила своему жениху, актеру Крису Зилку. Последний недавно сделал предложение Хилтон, пишет «Главком».

Героиня видео появляется в гламурном образе Мэрилин Монро и исполняет песню I Need You. Пэрис появляется полуобнаженной, в кружевных пеньюарах. Ролик вышел в День влюбленных.

Среди прочего в видео Пэрис крупным планом показала обручальное кольцо от бойфренда, на которое тот потратил $2 млн.

Светская львица соблазнительно вылезает из торта, поет на постели и обнаженной в одних только розах.

Наблюдательные юзеры заметили, что эта композиция Хилтон совсем не новая. Мол, в Сети она гуляет с 2008 года и даже была посвящена бывшему парню звезды Бенджи Меддену.