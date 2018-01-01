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    Гимнастка Ризатдинова впервые показала фото с беглым олигархом Онищенко

    Девушка перестает скрывать свои отношения со скандальным политиком
    Известная модель Анна Ризатдинова, которая ранее представляла Украину на Олимпиаде и чемпионатах мира и Европы по легкой атлетике, опубликовала совместное фото с бывшим депутатом Александром Онищенко. Снимок появился на странице Анны в Instagram сегодня, в День святого Валентина. «Счастье - это наиболее неопределенная и дорогостоящая вещь на
    • Сьогодні, 17:02
    • Розсилка
    Анна Ризатдинова
    Анна Ризатдинова

    Девушка перестает скрывать свои отношения со скандальным политиком

    Известная модель Анна Ризатдинова, которая ранее представляла Украину на Олимпиаде и чемпионатах мира и Европы по легкой атлетике, опубликовала совместное фото с бывшим депутатом Александром Онищенко. Снимок появился на странице Анны в Instagram сегодня, в День святого Валентина.

    «Счастье - это наиболее неопределенная и дорогостоящая вещь на свете», - подписала она фото.

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    Как сообщалось ранее, 12 ноября Ризатдинова впервые стала мамой. Отцом ребенка является миллиардер Онищенко, который находится в розыске.

    Сам Онищенко тоже не афиширует отношения с Ризатдиновой. Хотя общие друзья пары и ранее публиковали их совместные фото.

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    Кроме того, специально ко Дню всех влюбленных Ризатдинова примерила несколько модных образов в фотосессии Cosmopolitan. На этих снимках она продемонстрировала наряды, в которых уместнее всего ходить на свидания.

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    Гимнастка Ризатдинова впервые показала фото с беглым олигархом Онищенко
    Гимнастка Ризатдинова впервые показала фото с беглым олигархом Онищенко
    Гимнастка Ризатдинова впервые показала фото с беглым олигархом Онищенко
    Гимнастка Ризатдинова впервые показала фото с беглым олигархом Онищенко

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    Джерело: Табло ID

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