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    Жизнь

    Disney переименует киностудию 20th Century Fox

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    <p>Из названия киностудии уберут одно слово</p> <div></div> - Disney переименует киностудию 20th Century Fox

    Из названия киностудии уберут одно слово

    Новое название впервые появится в титрах фильма «Зов предков» с Харрисоном Фордом, премьера которого запланирована на февраль

    Компания Walt Disney решила переименовать принадлежащую ей киностудию 20th Century Fox. Из названия уберут слово Fox. Об этом сообщают CNN и Variety.

    Киностудия будет называться 20th Century Studios. Новое название впервые появится в титрах фильма «Зов предков» с Харрисоном Фордом, мировая премьера которого состоится 19 февраля (в России на день позже).

    Disney также переименуют кинокомпанию Fox Searchlight Pictures, также убрав из ее названия слово Fox. С новым названием в титрах Searchlight Pictures выпустит фильм «Под откос» с Уиллом Ферреллом, которая выйдет в США 26 января.

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