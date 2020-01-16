Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля



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В 2018 году Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля.

Директор кинофестиваля отметил ее вовлеченность в защиту окружающей среды и вклад в эмансипацию женщин в киноиндустрии

Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского фестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Variety.

Директор фестиваля Альберто Барбера назвал актерский талант и уникальный интеллект Бланшетт вкупе с искренней страстью к кино идеальными качествами для президента жюри.

Сама актриса рассказала, что каждый год внимательно следит за отбором в Венеции, и, по ее словам, каждый год он удивительный и разный.