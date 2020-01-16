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    Шоу-биз

    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

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    В 2018 году Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля. - Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    В 2018 году Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля.

    Директор кинофестиваля отметил ее вовлеченность в защиту окружающей среды и вклад в эмансипацию женщин в киноиндустрии

    Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского фестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября. Об этом сообщает Variety.

    Директор фестиваля Альберто Барбера назвал актерский талант и уникальный интеллект Бланшетт вкупе с искренней страстью к кино идеальными качествами для президента жюри.

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    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
    Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

    Сама актриса рассказала, что каждый год внимательно следит за отбором в Венеции, и, по ее словам, каждый год он удивительный и разный.

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    кино актриса Золотой глобус
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