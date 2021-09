Для тех, кто пытается похудеть. Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки

Диетологи из США рекомендовали худеющим отказаться от еды на рабочем месте

Врачи-диетологи из США перечислили самые вредные привычки, которые могут помешать желающим похудеть достичь цели. Их рекомендации публикует Eat This, Not That!

Доктор Роксана Эсани (Roxana Ehsani) считает, что одной из вредных привычек является отказ от обеденного перерыва во время работы. «Отказ от пищи в течении дня может понизить вашу продуктивность и настроение, а также вы гарантированно будете переедать вечером», — считает специалист.

Диетолог Кристен Смит (Kristen Smith), в свою очередь, назвала пропуски приема пищи самой большой ошибкой людей, пытающихся сбросить вес. «Многие не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а нерегулярное питание, наоборот, замедляет обмен веществ», — сказала Смит.

Также специалисты не рекомендуют есть на рабочем месте и за просмотром телепередач или фильмов. В этом случае человек вовлечен в происходящее на экране и не воспринимает должным образом то, что он ест. «Перед экраном мы едим бездумно и не реагируем на сигналы сытости, из-за чего часто переедаем», — объяснила Эсани.

Смит также не рекомендует использовать диеты, рассчитанные на быстрый сброс веса. Подобные диеты, по мнению специалиста, приносят определенный эффект, но плохо влияют на психику, а их результаты быстро исчезнут после смены режима питания.

Эсани советует есть без спешки. «Мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сигналы о насыщении. Если вы едите слишком быстро, то обязательно будете переедать», — сказала диетолог.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют прибегать к безглютеновым диетам. «Нет никаких научных доказательство того, что безглютеновые продукты способствуют похудению. Более того, многие из них содержат большое количество калорий и жиров», — отметила Смит.