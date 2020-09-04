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    Жизнь

    Дмитрий Комаров напугал жену до чертиков своим экзотическим подарком из Китая

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    Телеведущий Дмитрий Комаров с женой - Дмитрий Комаров напугал жену до чертиков своим экзотическим подарком из Китая
    Телеведущий Дмитрий Комаров с женой
    instagram.com/aakucherenko/

    Ведущий привез любимой сушеных лягушек

    Известный телеведущий Дмитрий Комаров часто из своих экспедиций привозит любимой жене Александре Кучеренко экзотические подарки.

    Вот и путешествие в Китай не стало исключением. Во время своей последней поездки в Поднебесную ведущий приобрел для любимой слишком необычный презент. Комаров вручил избраннице коробку из дерева, в которой в ряд лежат сушеные лягушки.

    Реакцию жены на подарок Дмитрий записал на видео.

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    Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

    «Я уже давно привыкла к тому, что муж из своих экспедиций привозит мне экзотические подарки .. Но чтобы настолько?», - прокомментировала Кучеренко.

    Поклонники с юмором отреагировали на подарок Комарова:

    «Дмитрий тот еще романтик. PS: Подарок прикольный, экзотика», «Дима достал предмет для пыток», Привередливая девушка, сушеные лягушки не понравились», - комментируют пользователи соцсети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    Дмитрий Комаров телеведущий
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