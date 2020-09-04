Дмитрий Комаров напугал жену до чертиков своим экзотическим подарком из Китая
Ведущий привез любимой сушеных лягушек
Известный телеведущий Дмитрий Комаров часто из своих экспедиций привозит любимой жене Александре Кучеренко экзотические подарки.
Вот и путешествие в Китай не стало исключением. Во время своей последней поездки в Поднебесную ведущий приобрел для любимой слишком необычный презент. Комаров вручил избраннице коробку из дерева, в которой в ряд лежат сушеные лягушки.
Реакцию жены на подарок Дмитрий записал на видео.
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«Я уже давно привыкла к тому, что муж из своих экспедиций привозит мне экзотические подарки .. Но чтобы настолько?», - прокомментировала Кучеренко.
Поклонники с юмором отреагировали на подарок Комарова:
«Дмитрий тот еще романтик. PS: Подарок прикольный, экзотика», «Дима достал предмет для пыток», Привередливая девушка, сушеные лягушки не понравились», - комментируют пользователи соцсети.
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