Дмитрий Комаров напугал жену до чертиков своим экзотическим подарком из Китая



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Телеведущий Дмитрий Комаров с женой instagram.com/aakucherenko/

Ведущий привез любимой сушеных лягушек

Известный телеведущий Дмитрий Комаров часто из своих экспедиций привозит любимой жене Александре Кучеренко экзотические подарки.

Вот и путешествие в Китай не стало исключением. Во время своей последней поездки в Поднебесную ведущий приобрел для любимой слишком необычный презент. Комаров вручил избраннице коробку из дерева, в которой в ряд лежат сушеные лягушки.

Реакцию жены на подарок Дмитрий записал на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko) 2 Сен 2020 в 12:28 PDT

«Я уже давно привыкла к тому, что муж из своих экспедиций привозит мне экзотические подарки .. Но чтобы настолько?», - прокомментировала Кучеренко.

Поклонники с юмором отреагировали на подарок Комарова:

«Дмитрий тот еще романтик. PS: Подарок прикольный, экзотика», «Дима достал предмет для пыток», Привередливая девушка, сушеные лягушки не понравились», - комментируют пользователи соцсети.

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