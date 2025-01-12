Дмитро Ярош адресував ніжні слова дружині у день її народження

Подружжя разом уже близько 30 років

Військовослужбовець і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош ніжно привітав дружину із днем народження. Він опублікував фото із другою половинкою на своїй сторінці у Facebook.

«Сонечко, Олічко, дружино, мамуся, бабуся, світло моїх очей, вітаю тебе з Днем народження! Кохаю тебе!», – підписав знімок Дмитро Ярош.

Відомо, що Дмитро та Ольга разом уже близько тридцяти років, вони виховали трьох дітей та мають п'ятьох онуків.

Напередодні Дмитро Ярош похвалився, що в’пяте став дідусем. Він опублікував фото наймолодшого онука Володимира.

Раніше Ярош показав своїх чотирьох онуків. «Донечки вислали фото онучків: Назарко, Устимко, Софійка, Олічка. Персоніфіковане, для мене, майбутнє України. І моє особисте…» – написав ексрадник головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош.

Також зазначалося, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.