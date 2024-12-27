Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал через пандус для захисника у Львові: монтажні роботи завершено

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скандал через пандус для захисника у Львові: монтажні роботи завершено
Пересуватися пандусом Сергієві на кріслі колісному дуже зручно
фото: Суспільне

Сергій дякує всім, хто не залишився осторонь 

У Львові, на вулиці Виговського, завершили встановлення пандуса біля багатоквартирного будинку. Пандус монтували для військовослужбовця Сергія Власова. Про це Суспільному розповіла дружина Сергія Лілія Власова.

Дружина військовослужбовця розповіла, що пересуватися пандусом Сергієві на кріслі колісному дуже зручно.

«Сусідів ми фактично не бачимо. Я помічаю, що всі ходять, зупиняються біля пандуса, обговорюють, махають руками. Я навіть не хочу підходити до них і питати, що вони думають. Зустрічала і адекватних сусідів, то все нормально», – розповіла Лілія Власова.

Сергій в свою чергу дякує всім, хто не залишився осторонь.

«Дякую всім тим, хто долучився і хто підтримував. Пандус стоїть, він комфортний, я зможу і буду ним користуватися», – сказав він.

Нагадаємо, в одній із багатоповерхівок Львова трапився скандал. Військовослужбовець Сергій Власов, який втратив обидві ноги, встановив пандус до свого під’їзду. Проте сусіди висловлюють невдоволення через розміри конструкції й навіть погрожують її спиляти.

Як повідомлялося, Сергій Власов воює з 2014 року. Він отримав поранення на Донеччині через приліт з FPV-дрона 1 вересня 2023 року через що втратив обидві ноги. Військовому встановили протези, однак користуватися ними постійно складно. Власов звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням встановити пандус до під'їзду на вулиці Виговського у Львові, де він проживає.

До слова, раніше на Волині трапився скандал. 16 грудня у селі Смолярі Ковельського району, що у Волинській області, віддавали шану загиблому воїну Василю Солодусі. Він поліг в районі села Мала Вовча Харківської області. Батьки вирішили, що чин відспівування їхнього сина звершуватимуть священнослужителі Православної церкви України. У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і на територію домовину з воїном не пропустили. Тому панахида відбулась просто під церковною брамою. 

Читайте також:

Теги: скандал дружина батьки поранення Львів військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Восени 2022 року Ані Лорак закрила у Росії свій продакшн, але лишила ФОП
«Кароліна – не рабиня України. Вона просто хоче грошей!» Як поживає Ані Лорак у Росії Анатомія зради
25 грудня, 15:00
Україні треба розв'язати питання з незаконним бронюванням, упевнений Тимочко
ЗСУ відреагували заклик США знизити мобілізаційний вік
30 листопада, 18:37
Лише один росіянин з цієї фотографії залишився живим після відряджень до Сирії
Втрати Росії у Сирії за дев'ять років: встановлено прізвища окупантів
9 грудня, 18:33
Згідно з мапою deepstate, від селища Шевченко до Покровська окупанти на відстані менше 5 км
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
11 грудня, 12:00
23 вересня 2022 року Любомир Бордун загинув від осколкового поранення на Бахмутському напрямку
У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна
12 грудня, 19:43
Миколу Тищенка звинувачено у незаконному позбавленні волі людини
Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини
17 грудня, 14:46
Скористатися програмою можуть військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту
У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок для військових
24 грудня, 14:42
Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів
Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін
19 грудня, 04:32
Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
20 грудня, 09:32

Суспільство

Скандал через пандус для захисника у Львові: монтажні роботи завершено
Скандал через пандус для захисника у Львові: монтажні роботи завершено
Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 27 грудня: як діятимуть графіки
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
«Був впевнений, що розстріляють». Бійці «Азова», які два з половиною роки були у полоні, розповіли про пережите
«Був впевнений, що розстріляють». Бійці «Азова», які два з половиною роки були у полоні, розповіли про пережите
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
24K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
15K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
14K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
9693
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua