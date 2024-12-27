Скандал через пандус для захисника у Львові: монтажні роботи завершено

Сергій дякує всім, хто не залишився осторонь

У Львові, на вулиці Виговського, завершили встановлення пандуса біля багатоквартирного будинку. Пандус монтували для військовослужбовця Сергія Власова. Про це Суспільному розповіла дружина Сергія Лілія Власова.

Дружина військовослужбовця розповіла, що пересуватися пандусом Сергієві на кріслі колісному дуже зручно.

«Сусідів ми фактично не бачимо. Я помічаю, що всі ходять, зупиняються біля пандуса, обговорюють, махають руками. Я навіть не хочу підходити до них і питати, що вони думають. Зустрічала і адекватних сусідів, то все нормально», – розповіла Лілія Власова.

Сергій в свою чергу дякує всім, хто не залишився осторонь.

«Дякую всім тим, хто долучився і хто підтримував. Пандус стоїть, він комфортний, я зможу і буду ним користуватися», – сказав він.

⚡️Військовий зі Львова Сергій Власов, який втратив ноги на фронті, вже користується пандусом, який, незважаючи на спротив сусідів, йому встановили біля його багатоповерхівки після суспільного розголосу та втручання міської влади



Сергій дякує всім, хто не залишився осторонь. pic.twitter.com/PqhkDls2sX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 26, 2024

Нагадаємо, в одній із багатоповерхівок Львова трапився скандал. Військовослужбовець Сергій Власов, який втратив обидві ноги, встановив пандус до свого під’їзду. Проте сусіди висловлюють невдоволення через розміри конструкції й навіть погрожують її спиляти.

Як повідомлялося, Сергій Власов воює з 2014 року. Він отримав поранення на Донеччині через приліт з FPV-дрона 1 вересня 2023 року через що втратив обидві ноги. Військовому встановили протези, однак користуватися ними постійно складно. Власов звернувся до Залізничної районної адміністрації з проханням встановити пандус до під'їзду на вулиці Виговського у Львові, де він проживає.

До слова, раніше на Волині трапився скандал. 16 грудня у селі Смолярі Ковельського району, що у Волинській області, віддавали шану загиблому воїну Василю Солодусі. Він поліг в районі села Мала Вовча Харківської області. Батьки вирішили, що чин відспівування їхнього сина звершуватимуть священнослужителі Православної церкви України. У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і на територію домовину з воїном не пропустили. Тому панахида відбулась просто під церковною брамою.