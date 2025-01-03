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Чемпіон із шахмат, який відзначився скандалом із джинсами, одружується

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чемпіон із шахмат, який відзначився скандалом із джинсами, одружується
Стало відомо про майбутнє весілля Магнуса Карлсена
фото із відкритих джерел

Майбутня дружина Магнуса Карлсена на вісім років молодша за шахіста

Новий 16-й чемпіон світу, лідер світового рейтингу норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зіграє весілля зі своєю коханою Елле Вікторією Малоун. Про це пише норвезька газету VG.

Пара підтвердила цей факт через свого друга Магнуса Барстада. Згідно з інформацією, проведення урочистостей планується у вузькому колі у перші вихідні 2025 року.

Зазначається, що пара не має наміру афішувати час та місце заходу. Кохана Карлсена, як стверджується, на вісім років молодша за шахіста.

За даними ЗМІ, Малоун відіграла ключову роль у укладанні співпраці Карлсена з компанією з виробництва одягу. Це сталося на тлі грандіозного скандалу з дрес-кодом на чемпіонаті з шахів в Нью-Йорку.

До слова, найкращий шахіст світу Магнус Карлсен оголосив, що повертається до участі у великих турнірах, після того, як Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) погодилася як виняток пом'якшити для чемпіона свій строгий офіційний дрес-код.

​Магнусу Карлсену 34 роки. Він став чемпіоном світу в 2013 році та успішно захищав титул чотири рази. Він є п'ятиразовим чемпіоном світу з швидких шахів, семиразовим чемпіоном світу з бліцу та володарем Кубка світу FIDE. 

Впродовж десяти років Карлсен володів чемпіонським званням, а відмовився від нього добровільно, і не програв жодного титульного матчу.

Ще довше він очолював світовий рейтинг (з 1 липня 2011 року), нікому не дозволяючи обійти себе. При цьому і сьогодні, відмовившись від боротьби за чемпіонське звання, Магнус Карлсен залишається безперечним шаховим фронтменом і визнаний найкращим гросмейстером століття.

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Теги: спорт дружина вихідні шахи Норвегія весілля рейтинг

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