Внаслідок атаки РФ на Київ загинув нейробіолог та доктор наук Ігор Зима

Зазначається, що Зима був доктором біологічних наук, викладав у «Інституті біології та медицини» Київського національного університету імені Шевченка

Адміністрація міста Києва повідомляла про двох загиблих через атаку РФ

1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною. Про це повідомила Дарія Душечкіна, дружина першого секретаря у посольстві України в Республіці Кенія Олексія Бобровникова.

Як раніше інформувала адміністрація міста Києва, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Згодом у медіа почала зʼявлятися інформація, що серед постраждалих виявився відомий український нейробіолог Ігор Зима, який проживав у будинку, що потрапив під удар. Наразі науковець не виходить на зв’язок.

Близько 17:00 Дарія Душечкіна опублікувала пост, де зазначила, що двоє загиблих – це саме Ігор Зима та його дружина.

«01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку... Ми б скоріш за все святкували Новий рік в них вдома…», – йдеться у дописі.

Ігор Зима викладав у «Інституті біології та медицини» Київського національного університету імені Шевченка, а науковий стаж складав понад 40 років.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Так, внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.