Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Крім сімейного фото, на листівці є кадри, де відображені останні події в суспільному житті подружжя
фото з відкритих джерел

На одному з кадрів Арчі та Лілібет проводять час на свіжому повітрі зі своїми батьками

Напередодні різдвяних свят принц Гаррі і Меган Маркл презентували свою листівку 2024 року, де можна побачити їх дітей, – п’ятирічного принца Арчі і трирічну принцесу Лілібет. Про це повідомляє vt.co.

Цифрова листівка від імені герцогів Сассекських та їхньої організації Archewell має вигляд колажу із шести фотографій і повідомлення з побажаннями одержувачам «щасливого святкового сезону і радісного нового року».

На одному з кадрів Арчі та Лілібет проводять час на свіжому повітрі зі своїми батьками. Обидві дитини сфотографовані зі спини. На світлині також видно трьох собак сім’ї.

Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці фото 1
фото: x.com/scobie

Крім сімейного фото, на листівці є кадри, де відображені останні події в суспільному житті подружжя. На одному з них герцога і герцогиню Сассекських зазнімкували під час візиту до Колумбії. Ще на одному фото зображений молодший син короля Великої Британії, який тримає руку пацієнта в лікарні.

Раніше Меган Маркл, дружина принца Гаррі, знову опинилася в центрі скандалу. Її звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон та висуванні завищених вимог щодо житла. 

Також після того, як принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків, їхні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон значно погіршилися. Нещодавно ситуація загострилася ще більше після того, як Гаррі та Меган публічно висловили свої співчуття Кейт Міддлтон у зв'язку з її онкологічним захворюванням. 

Читайте також:

Теги: Меган Маркл дружина Кейт Міддлтон принц Гаррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Алеппо зривають портрет Башара Асада
«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором портрет
9 грудня, 21:10
Квартири Башара Асада могли постраждати від ударів безпілотників у 2023 році
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
9 грудня, 15:01
За словами 44-річного гумориста, пара разом вже декілька років
Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
2 грудня, 15:04
Якою була і якою стала колись популярна ведуча Оксана Марченко після втечі до РФ і прийняття «русского мира»
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
26 листопада, 10:49
На відео кума російського диктатора з'явилася у довгій темній спідниці, з хустиною на голові та без макіяжу
Як змінилася дружина Медведчука? З'явилися нові відео
25 листопада, 22:06
Майно Тищенка було оформлене на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука
НАБУ розслідує незаконне збагачення нардепа Тищенка, його майно арештовано
25 листопада, 15:47
24 листопада віряни вшановують пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської 
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада, 00:05
Військовий: У туалет ніяк на кріслі колісному не міг заїхати через вузькі дверні отвори і високі пороги кругом
«Ситуація жахлива». Ветеран, який залишився без ніг, розповів, що треба змінити в лікарнях
19 листопада, 19:30
Анна Кирій закликала українців розраховувати лише на себе
Відома архітекторка і вдова захисника емоційно звернулася до українців та європейців
17 листопада, 20:39

Життя

Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці
Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці
У США одружилася найстарша пара в світі 
У США одружилася найстарша пара в світі 
«Не треба й ворогів...». Наталя Сумська розбила «в пух і прах» львівську виставу про Івасюка
«Не треба й ворогів...». Наталя Сумська розбила «в пух і прах» львівську виставу про Івасюка
Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі
Аль Пачіно чи Шварценеггер? Образ Валерія Маркуса заполонив соцмережі
На станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів: милі фото
На станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів: милі фото
Всесвітньо відомий блогер побудував місто за $14 млн для власного шоу
Всесвітньо відомий блогер побудував місто за $14 млн для власного шоу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
80K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
7504
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua