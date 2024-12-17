Принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей на різдвяній листівці

Крім сімейного фото, на листівці є кадри, де відображені останні події в суспільному житті подружжя

На одному з кадрів Арчі та Лілібет проводять час на свіжому повітрі зі своїми батьками

Напередодні різдвяних свят принц Гаррі і Меган Маркл презентували свою листівку 2024 року, де можна побачити їх дітей, – п’ятирічного принца Арчі і трирічну принцесу Лілібет. Про це повідомляє vt.co.

Цифрова листівка від імені герцогів Сассекських та їхньої організації Archewell має вигляд колажу із шести фотографій і повідомлення з побажаннями одержувачам «щасливого святкового сезону і радісного нового року».

На одному з кадрів Арчі та Лілібет проводять час на свіжому повітрі зі своїми батьками. Обидві дитини сфотографовані зі спини. На світлині також видно трьох собак сім’ї.

Крім сімейного фото, на листівці є кадри, де відображені останні події в суспільному житті подружжя. На одному з них герцога і герцогиню Сассекських зазнімкували під час візиту до Колумбії. Ще на одному фото зображений молодший син короля Великої Британії, який тримає руку пацієнта в лікарні.

Раніше Меган Маркл, дружина принца Гаррі, знову опинилася в центрі скандалу. Її звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон та висуванні завищених вимог щодо житла.

Також після того, як принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків, їхні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон значно погіршилися. Нещодавно ситуація загострилася ще більше після того, як Гаррі та Меган публічно висловили свої співчуття Кейт Міддлтон у зв'язку з її онкологічним захворюванням.