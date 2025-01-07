«Погляд за лаштунки». Amazon зніме документальний фільм про Меланію Трамп

В Amazon кажуть, що фільм покаже «безпрецедентний погляд за лаштунки» життя колишньої та нової першої леді США

Нещодавно Меланія Трамп випустила автобіографію, і вона стала бестселером на Amazon

Студія Amazon випустить документальний фільм про дружину обраного американського президента Дональда Трампа, колишню і майбутню першу леді США Меланію Трамп. Про це повідомляє Variety.

Зйомки почались в грудні 2024 року. Премʼєра запланована на кінець 2025 року. Фільм планують запустити в прокат як у кінотеатрах, так і на стримінгових сервісах. Режисером стане Бретт Ретнер, який працював над стрічками «Година пік» і «Люди Ікс: Остання битва».

В Amazon кажуть, що фільм покаже «безпрецедентний погляд за лаштунки» життя колишньої та нової першої леді США, а також обіцяє «справді унікальну історію» життя Меланії Трамп.

Сама Меланія стала одним із виконавчих продюсерів проєкту, що, як додає ВВС, дає їй редакційний контроль над фільмом. Ані Меланія, ані Дональд Трамп з моменту анонсу фільму ніяк його не коментували.

У жовтні 2024 року Меланія Трамп випустила автобіографію. Книга стала бестселером на Amazon.

Нагадаємо, Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності. Так, журналісти звернули увагу, що дружина Трампа у своїх мемуарах «Меланія» підтримує право на аборти, хоча її чоловік займає іншу позицію.

CNN також заявляло, що Меланія Трамп, дружина переможця президентських виборів у США Дональда Трампа, не буде переїжджати до Вашингтона на час другої каденції свого чоловіка.

До слова, 54-річна уродженка Словенії Меланія Трамп розповіла, що не може їсти японську кухню, а саме: суші та сашимі з сирою рибою. Цим вона поділилася в мемуарах «Меланія».