Російський священник поїхав на війну як штурмовик

Данило Сидоров намагався зґвалтувати 19-річну студентку

Обвинуваченого у спробі зґвалтування студентки російського священника із Єкатеринбурга відправили на війну з Україною. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцевого митрополита.

За словами одного з ієрархів РПЦ, священик Єкатеринбурзької єпархії Данило Сидоров тепер виконуватиме «інше служіння» як рядовий десантно-штурмового взводу. При цьому він висловив сподівання, що той на полі бою «принесе плоди покаяння».

Слідство встановило, що 10 листопада цього року 26-річний ієрей вистежив 19-річну дівчину і напав на неї, коли вона намагалася потрапити додому.

Спочатку він не давав їй зайти до під'їзду та чіпав за інтимні місця, а потім повалив на землю та схопив за волосся. Протягом усього цього часу священик мастурбував.

Крики студентки почула мати і побачила, як Сидоров утік. Окрім того, цей інцидент потрапив на камеру домофону.

Після затримання священника у справі з'явився новий епізод – про раніше здійснені Сидоровим спроби домагання повідомила 38-річна місцева мешканка.

У фігуранта є дружина та дитина. Жінка була присутня на засіданні суду, але відмовилася говорити з пресою.

Сидоров був кліриком храму Зіслання Святого Духа «Великий Златоуст», а, окрім того, працював секретарем-референтом місцевого митрополита.

Нагадаємо, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Іонафана, якого в Україні засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії РФ проти України і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України, було доставлено до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

Як повідомлялося, відбування покарання для хворого на серце митрополита Іонафана було тотожно смертній карі, тому захист зробив усе можливе, щоб полегшити долю літньої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували у полоні. Адвокат митрополита Іонафана Ігор Чудовський у коментарі «Главкому» повідомив, що митрополита Іонафана звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з обміном.

До слова, митрополита УПЦ МП Іонафана, який отримав п'ять років за ґратами за виправдовування російської агресії, обміняли на військовополонених українців і він вже встиг зустрітися у Москві з патріархом Кирилом, який усіляко підтримує і заохочує агресію РФ проти України. Про це стало відомо з публікації на сайті Російської православної церкви.