Добавить красок прошлому: создан сервис, который раскрашивает черно-белые фотографии при помощи нейросети

Веб-сайт Colourise был разработан в Сингапуре инженерами правительственного технологического агентства GovTech. Сервис использует нейросеть для создания реалистичных цветных изображений за считаные секунды, не требуя усилий со стороны пользователя. Интерфейс сайта очень прост: на главной странице вам предложат загрузить фотографию, которую нужно раскрасить. После этого обработанное изображение можно скачать. Как отмечают создатели, сайт не хранит загруженные изображения.

В отличие от других веб-приложений для раскрашивания, таких как Algorithmia, Colourise был разработан специально для старых сингапурских фотографий. Чтобы научиться определять цвета на снимках, Algorithmia использовал фотографии из базы ImageNet, созданной исследователями из Стэнфордского и Принстонского университетов. «В ImageNet вряд ли найдутся изображения, имеющие отношение к Сингапуру. Это означает, что нейросеть вряд ли распознала бы, какими могут быть цвета старой сингапурской школы», — отметили создатели Colourise.

«Видеть старые фотографии в цвете — поразительно», — написал премьер-министр Сингапура Ли Сянлун в фейсбуке. — Я опробовал сайт на старой фотографии. Получилось замечательно».