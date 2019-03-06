Хлои Кардашьян впечатлила роскошной фигурой в блестящем комбинезоне



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Хлои Кардашьян instagram.com/khloekardashian

34-летняя телезвезда Хлои Кардашьян не перестает поражать своей потрясающей фигурой

Звезда похвасталась результатами диет и тренировок в полупрозрачном сияющем комбинезоне.

Младшая сестра Ким Кардашьян находится сейчас в своей лучшей форме. После рождения дочери она активно занялась собой и теперь может позволить себе облегающие наряды. Перламутровый комбинезон подчеркнул роскошное тело и аппетитные формы звезды. Свой образ она дополнила бежевыми босоножками на высоком каблуке.

Поклонники завалили Хлои комплиментами. Некоторые не удержались заявить о том, что Тристан Томпсон, изменивший звезде, очень многое потерял. Другие же отметили, что подобное фото — своего рода месть Кардашьян бывшему бойфренду.

«Потрясная!!!», «Это ты так мстишь? Неплохо!», «Вот это формы», «Ты такая молодец, добилась идеального тела! Мой мотиватор», «Ким и Кортни, подвиньтесь», — написали в комментариях.

Джерело: graziamagazine.ru