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Трамп несподівано змінив імідж перед інавгурацією (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Американського президента неодноразово підозрювали в тому, що він носить перуку
скріншот з відео

Трамп з'явився на публіці з новою зачіскою

Обраний американський президент Дональд Трамп ошелешив публіку новою зачіскою. Зокрема, він позбувся свого довгого волосся на потилиці. Про це повідомляє Newsweek.

Новим іміджем американський президент похизувався у гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Прихильник Трампа Майкл Солакевич опублікував відео на якому волосся Трампа помітно коротше, аніж зазвичай.

Зміна зовнішнього вигляду стала несподіванкою для більшості. Знаменита зачіска республіканця зі скуйовдженим волоссям з боків і згори, що створює враження лев'ячої гриви, була ключовим елементом його персони.

Зараз журналісти гадають, чи було це навмисним кроком, чи він просто на короткий час відмовився від своєї стандартної процедури догляду за волоссям. Раніше республіканця неодноразово підозрювали в тому, що він носить перуку, проте він спростовував ці домисли.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

До слова, колишній шеф-кухар Білого дому Андре Раш повідомив про кулінарні уподобання обраного президента США Дональда Трампа, розкривши, що той любить нездорову їжу.

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Теги: інавгурація Дональд Трамп США

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