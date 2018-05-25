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    Дональд Трамп больше не сможет блокировать пользователей в соцсети

    • Розсилка
    Дональд Трамп больше не сможет блокировать пользователей в соцсети

    Пользователи, которых заблокировал президент США выиграли суд

    На днях зарубежные СМИ сообщили, что по постановлению суда Дональд Трамп не может больше блокировать своих подписчиков в Twitter. Семеро фолловеров, попавших в черный список президента США, заявили, что глава государства нарушает конституцию страны. А если точнее — ущемляет их права на свободу слова и на выражение протеста.

    Делом занялся нью-йоркский суд, который встал на сторону «пострадавших». Дональда Трампа обязали разблокировать пользователей и впредь больше не отправлять читателей в черный список. К слову, в числе заблокированных была модель Крисси Тейген.


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    Президент закрыл ей доступ к своей странице после того, как Тейген написала под одной из его записей: «Никто тебя не любит». Теперь же Крисси торжествует после постановления суда: «Так, так, вот мы снова и встретились», — написала она в своем Twitter.

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