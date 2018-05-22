Дональд Трамп снялся в клипе российского рэпера
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Розсилка
Президент нашел в своем графике 10 минут для участия в съемке музыкального видео
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп появился в нескольких эпизодах нового клипа российского рэпера Эмина Агаларова (Emin) на песню Got Me Good. Артист, который является сыном российского олигарха, отметил, что ему не пришлось долго уговаривать американского президента и тот моментально согласился участвовать в съемках клипа.
«Но он сразу задал один вопрос – сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу – более 10 минут, он не согласится», – отметил Эмин.
Отмечается, что сцену с участием Трампа действительно сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве. «Здесь фигурирует и Трамп, и все, что происходит сейчас на политическом поле. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого», – отметил Эмин.
Добавим, Дональд Трамп уже появлялся в клипе Emin. В частности, в 2013 году американский лидер вместе с участницами конкурса «Мисс Вселенная» принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.
Эмин Агаларов – известный российский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Сын азербайджано-российского олигарха Араза Агаларова. В 2014 году он получил украинскую премию Yuna в номинации «Дуэт года» за песню «Смотри в небо», которую исполнил со Светланой Лободой.
Джерело: 24 канал