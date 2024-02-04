Збій «Дії» під час фіналу нацвідбору на Євробачення: мережа вибухнула мемами

Українці з гумором відреагували на технічні негаразди

Увечері 3 лютого у роботі застосунку «Дія» стався масштабний збій під час фіналу Національного відбору на «Євробачення-2024», де глядачі мали обирати свого фаворита.

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Українці з гумором відреагували на технічні негаразди. Зокрема, користувачі поширили вже чимало мемів про збій у «Дії» під час фіналу нацвідбору.

Цікаво, що користувачі згадали про графіки відключення електроенергії та запропонували голосувати за графіком.

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Деякі ж оцінили роботу сурдоперекладачки та зазначили, що вона своєю харизмою просто рятує нацвідбір цього року.

Користувачі також пожартували про те, як під час телетрансляції ведучі радили не гаяти часу, а голосувати в «Дії».

Деякі також створили жарт у стилі «втрати ворога», де був напис: «Знищено – застосунок «Дія».

Зокрема журналіст Макс Щербина дуже влучно пожартував з цього приводу. Він написав, що від України на Євробачення поїде гурт «На жаль», а представить він пісню «Сталася помилка» .

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Зазначимо, що сама «Дія» у себе у телеграмі зібрала меми, в яких згадали її «відлежування».

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Як повідомлялося, голосування за переможця нацвідбору «Євробачення» триватиме до 19:00, 4 лютого.

Українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Спочатку застосунок працював нестабільно, а пізніше, навіть після успішного входу в розділ «Сервіси», під час вибору опції «Опитування» застосунок викидав повідомлення: «На жаль, сталася помилка».

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитимуть учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

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Також такі зіркові гості виступлять у фіналі: Руслана; Tvorchi; Kalush Orchestra; Jamala; Verka Serduchka; Тіна Кароль; Анастасія Димид та Світлана Тарабарова; Дмитро Шуров.

Нагадаємо, Румунія відмовилась від участі у «Євробаченні-2024».

Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.