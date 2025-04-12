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Дружина принца Гаррі показала українську паску в Instagram

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Марк зазначила, що це особливий подарунок з України
фото: Меган Маркл/Instagram

Паску подарували принцу Гаррі, коли він приїхав в Україну

Дружина принца Гаррі Меган Маркл показала в Instagram паску, яку її чоловік привіз з України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її сторінку.

Марк виклала історію в Instagram, де вона разом з дітьми розділяє українську паску на шматочки та підписала:

«Особливий подарунок тато привіз з України».

Дружина принца Гаррі показала українську паску в Instagram фото 1

Нагадаємо, британському принцу Гаррі, який приїхав до України, подарували великодній кошик із паскою, яку спекли з борошна з розмінованих українських полів. Як передає «Главком», про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, подаровану паску випікали бабусі з прикордонної з Росією Сумщини. А писанки для цього кошика зробила мама Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на міну.

Свириденко також розповіла, що говорила з принцом про програму розмінування. За словами міністерки, для нього це теж цікава тема, позаяк принцеса Діана в Анголі проходила між замінованих полів, і тоді «світ побачив цю проблему».

Крім того, прибувши в Україну, герцог Сассекський відвідав львівський центр Superhumans, що спеціалізується на допомозі пораненим військовим. Разом із ним у клініку прибули четверо ветеранів. Заклад надає безоплатні послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної реабілітації. Про сам візит стало відомо лише після того, як принц покинув територію України.

Принц Гаррі, який має за плечима десятирічну службу в британській армії, став другим представником королівської родини, що відвідав Україну з початку повномасштабної війни. Торік Київ відвідала Софі, герцогиня Единбурзька.

Теги: Меган Маркл принц Гаррі

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