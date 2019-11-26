Дуэйн «Скала» Джонсон и Дэнни Де Вито случайно ворвались на чужую свадьбу: забавноє видео дня



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Голливудские звезды сделали фотографии с молодоженами на память

Актеры спели дуэтом песню Unforgettable

Последние несколько недель голливудские актеры Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито провели в туре по продвижению своего нового фильма «Джуманджи: Новый уровень». Заключительным городом в поездке стал мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, где актеры предпочли отдохнуть более активно. Как это было, актеры рассказали в Instagram и даже сняли видео. В отеле с балкона своего номера Дэнни и Дуэйн услышали, что неподалеку идет шумный праздник и решили заглянуть на огонек. Там они спели дуэтом песню Unforgettable и сделали фотографии с молодоженами на память.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от therock (@therock) 24 Ноя 2019 в 9:34 PST

«Никогда еще не был незваным гостем на свадьбе, но с Дэнни это было поистине незабываемо. Мы потягивали текилу, наслаждаясь тихим закатом в Мексике после продолжительной недели работы над «Джуманджи», когда нас посетила эта идея. Заявиться на свадьбу. Схватить микрофон. Спеть особенную песню. Попрощаться. Все было очень красиво, а молодую пару окружала сильная любовь. Поздравляем прекрасную невесту Кристин и ее жениха Уилла. А также их четверых детей: Райана, Мэйсона, Эдди и Макса. Прекрасная семья. #незабываемо - рассказал историю и поделился своими эмоциями «Скала» под видео.