Виктория Бекхэм повторила фирменный трюк в эфире телешоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В эфире программы певица приняла необычную позу, чем сильно удивила поклонников.

Супруга известного футболиста стала гостьей шоу Эллен Дедженерес

45-летняя Виктория Бекхэм следит за своей фигурой и не упускает возможности показать свою гибкость в кадре.

В этот раз звезда Spice Girls решила продемонстрировать растяжку в эфире развлекательного шоу Эллен Дедженерес. Из положения сидя Виктория подняла свою левую ногу практически до головы. Ведущая шоу попыталась повторить такой же трюк.

Затем на большом экране показали, как Дэвид проделывает это упражнение уже в спортзале. Фанаты отметили, что его жена часто выкладывает подобные снимки в свой микроблог. Поза уже успела закрепиться за Викторией и теперь является ее фишкой.