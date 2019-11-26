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    Жизнь

    Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)

    • Розсилка
    Многолетний руководитель коллектива &laquo;Солисты Москвы&raquo; вырос во Львове, в 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу - Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)
    Многолетний руководитель коллектива «Солисты Москвы» вырос во Львове, в 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу

    Всего в коттедже три этажа

    Известный альтист и дирижер Юрий Башмет решил найти нового владельца для своего шикарного особняка. Дом, построенный из красного кирпича с балконами и башенками, занимает 1100 квадратных метров. Также имеется участок в 1,3 гектаров.

    Отмечается, что резиденция состоят из семи построек. Внутренний дизайн коттеджа выполнен с особой роскошью и напоминает дворцовую обстановку. Потолки украшает роспись, а колонны – богатая резьба. На стенах висят гобелены и картины. В нескольких комнатах – камины.

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    Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)
    Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)
    Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)
    Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)
    Российский дирижер продает дом за $1 миллион: как выглядит резиденция друга Путина (фото)

    Всего в коттедже три этажа. На первом находятся зал приемов, столовая, гостевые спальни и кухня с профессиональным оборудованием. На втором - четыре спальни, а на третьем - кабинет с панорамным видом на реку.

    Начальная цена особняка составила почти 700 миллионов рублей, но теперь опустилась до 637 100 992.

    Напомним, многолетний руководитель коллектива «Солисты Москвы» вырос во Львове, в 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу. В марте 2014 года подписал письмо в поддержку позиции президента России по российской военной интервенции в Украине. Внесен в базу «миротворца» за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

     

    знаменитости музыка дом
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