В Америке умер любовник Дженнифер Энистон, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон



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38-летний мультимиллионер Гарри Мортон, известный своими романами со звездами американского шоу-бизнеса, был найден мертвым у себя дома

Бывшие возлюбленные оплакивают уход экс-бойфренда.

Американец Гарри Мортон умер при загадочных обстоятельствах. Он был найден 23-го ноября одним из родственников в своем доме в Беверли Хиллз. Молодой человек ничем не болел. Причины смерти устанавливаются, сообщает Daily Mail.

Гарри был успешным ресторатором, владельцем сети закусочных Pink Taco. Не меньше он преуспел и на любовном фронте. В разное время мужчина встречался с Деми Мур, Дженнифер Энистон, Бритни Спирс, Линдси Лохан, Пэрис Хилтон, Хайден Панеттьери и другими звездами светской тусовки.

Гарри Мортон и Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

В 2006 году ресторатор встречался с актрисой Линдси Лохан. Она до сих пор считает его своим лучшим любовником. Артистка опубликовала в микроблоге их совместный снимок и выразила скорбь в связи с его кончиной. «Мой лучший друг… моя лучшая часть жизни», - написала Лохан.