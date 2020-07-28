Джамала восхитила яркими семейными фото с отдыха в Турции



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Поп-звезда Джамала

Певица призналась, что отдыхать с маленькими детьми нелегко и ей не хватает сна

Поп-звезда Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя маленькими сыновьями отправилась на отдых в Турцию. При этом младший малыш Селим-Гирай появился на свет всего месяц назад! Певица отметила, что они не брали с собой нянь и бабушек и будут справляться своими силами.

В своем Инстаграме артистка поделилась счастливыми кадрами с пляжа, на которых запечатлена в черном купальнике. А позже опубликовала и яркие и счастливые семейные кадры с мужем и старшим сыночком, двухлетним Эмиром-Рахманом.

«Выживут только родители! Самое сложное - это пережить утро. Когда начинается утро, первая мысль - «нет! Зачем это все? Я хочу спать! Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было. Где их взять», - признается певица.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.