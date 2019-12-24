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    Шоу-биз

    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией

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    <p>Дерзкий образ обошелся Джамале в 2000 грн</p> <div></div> - Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией

    Дерзкий образ обошелся Джамале в 2000 грн

    instagram.com/jamalajaaa/

    Певица воплотила образ Арианы Гранде

    Популярная украинская певица Джамала ошеломила поклонников своим образом. В своем Инстаграме популярная артистка опубликовала серию снимков, сделанных в туалете.

    Интересно, что по словам звезды она устроила довольно откровенную фотосессию в образе Арианы Гранде, использовав одежду с секонд-хенда и комиссионного магазина.

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    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    Верхом на унитазе в колготках в сеточку: Джамала удивила дерзкой фотосессией
    instagram.com/jamalajaaa/

    «Много раз слышала и читала комментарии: «Конечно, звездам легко красиво и оригинально одеваться, у них куча денег!» Ок, опровергну это заявление. В этом году решила порадовать вас чем-то необычным и для записи нашего новогоднего поздравления выбрала образ Арианы Гранде. Попросила стилиста составить мне look, но с условием, что все вещи должны быть с секондхенда или комиссионных магазинов», - отметила певица под снимками.

    Интересно, что на фото всегда сдержанная Джамала появилась в дерзком образе, надев колготки в сеточку, ботфорты, кожаную миниюбку и коротенький топ. Также Джамала под фото призвала не стесняться одеваться в комиссионных магазинах и отметила, что все ее образ стоит 2000 грн.

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