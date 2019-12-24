Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
Рита Ора примерила яркий пляжный образ
instagram.com/ritaora
29-летняя британская певица отдыхает на элитном курорте вместе с родными
Поп-звезда Рита Ора наслаждается отдыхом на французском курорте Сен-Бартелеми, который называют «островом миллионеров». Здесь певица намерена провести большую часть рождественских каникул. Риту заметили на местном пляже.
Певица надела оригинальный белоснежный купальник с трусиками с высокой посадкой и лентами вместе лифа. Ора продемонстрировала роскошную фигуру, обнажив часть пышной груди. Ее образ завершили солнцезащитные очки и золотой браслет на руке.