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    Шоу-биз

    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)

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    <p>Рита Ора примерила яркий пляжный образ</p> <div></div> - Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)

    Рита Ора примерила яркий пляжный образ

    instagram.com/ritaora

    29-летняя британская певица отдыхает на элитном курорте вместе с родными

    Поп-звезда Рита Ора наслаждается отдыхом на французском курорте Сен-Бартелеми, который называют «островом миллионеров». Здесь певица намерена провести большую часть рождественских каникул. Риту заметили на местном пляже.

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    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)
    instagram.com/ritaora

    Певица надела оригинальный белоснежный купальник с трусиками с высокой посадкой и лентами вместе лифа. Ора продемонстрировала роскошную фигуру, обнажив часть пышной груди. Ее образ завершили солнцезащитные очки и золотой браслет на руке.

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