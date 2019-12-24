Рита Ора в дерзком бикини соблазняла миллионеров (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рита Ора примерила яркий пляжный образ instagram.com/ritaora

29-летняя британская певица отдыхает на элитном курорте вместе с родными

Поп-звезда Рита Ора наслаждается отдыхом на французском курорте Сен-Бартелеми, который называют «островом миллионеров». Здесь певица намерена провести большую часть рождественских каникул. Риту заметили на местном пляже.

Певица надела оригинальный белоснежный купальник с трусиками с высокой посадкой и лентами вместе лифа. Ора продемонстрировала роскошную фигуру, обнажив часть пышной груди. Ее образ завершили солнцезащитные очки и золотой браслет на руке.