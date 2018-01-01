«Британский Оскар» назвал лучшие фильмы года

Главные награды собрали фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды»

В Лондоне состоялась церемония вручения одной из наиболее авторитетных кинопремий BAFTA. Эту награду вручает Британская академия кино и телевидения. Она носит негласный статус «британского Оскара», пишет «Главком». Несмотря на то, что лидером по количеству номинаций была лента Гильермо дель Торо «Форма воды»,

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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Главные награды собрали фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды»

В Лондоне состоялась церемония вручения одной из наиболее авторитетных кинопремий BAFTA. Эту награду вручает Британская академия кино и телевидения. Она носит негласный статус «британского Оскара», пишет «Главком».

Несмотря на то, что лидером по количеству номинаций была лента Гильермо дель Торо «Форма воды», главную статуэтку за лучший фильм забрала драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Эта же лента удостоилась еще четырех призов в номинациях «Лучшая актриса» (Фрэнсис МакДорманд), «Лучший актер второго плана» (Сэм Рокуэлл), «Лучший британский фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

«Форма воды» была признана лучшей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший саундтрек» и «Лучшие декорации».

Победители в остальных номинациях выглядят так:

Лучший актер - Гари Олдман («Темные времена»)

Лучшая актриса второго плана - Элисон Дженни («Тоня против всех»).

Лучший анимационный фильм – «Тайна Коко»

Лучший документальный фильм – «Я вам не негр»

Лучший иностранный фильм – «Служанка»

Лучший адаптированный сценарий – «Зови меня своим именем»

Лучший дизайн костюмов - Призрачная нить

Лучший грим и прически - Темные времена

Лучший звук – Дюнкерк

Лучшая операторская работа - Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»)

Лучший монтаж – «Малыш на драйве»

Лучшие визуальные эффекты – «Бегущий по лезвию 2049»

Восходящая звезда - Дэниэл Калуя

Лучший британский дебют – «Я не ведьма»

Лучший британский анимационный короткометражный фильм – Poles Apart

Лучший британский короткометражный игровой фильм - Cowboy Dave

Напомним, церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» состоится 4 марта. Фаворитами по количеству номинаций стали ленты «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».