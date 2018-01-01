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    Регина Тодоренко попала в больницу с инфекцией

    Причиной заболевания стало то, что она переработала
    Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая прославилась после участия в проекте «Орел и Решка», попала в больницу. Девушка стала пациенткой инфекционного отделения. «Организм сам выбирает, когда дать сбой. Следите, пожалуйста, за здоровьем, не перерабатывайте. Это плохо заканчивается», – сообщила
    • Сьогодні, 10:02
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    Регина Тодоренко
    Регина Тодоренко

    Причиной заболевания стало то, что она переработала

    Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая прославилась после участия в проекте «Орел и Решка», попала в больницу. Девушка стала пациенткой инфекционного отделения.

    «Организм сам выбирает, когда дать сбой. Следите, пожалуйста, за здоровьем, не перерабатывайте. Это плохо заканчивается», – сообщила артистка социальной сети.

    Вместе с тем она поблагодарила поклонников, которые оставили подбадривающие комментарии под ее публикацией. При этом она отметила, что во время болезни у нее есть время посмотреть телевизор. «Я болею. И знаете, это хорошо, потому что я могу посмотреть такую передачу. Это очень интересно. Всю жизнь мечтала», — сказала Тодоренко, а затем перевела камеру смартфона на экран, где показывались боксерские бои.

    Напомним, Регина Тодоренко недавно запустила свой первый Vlog, где рассказала о первой поездке в США и несчастной любви. По словам бывшей ведущей развлекательного шоу «Орел и Решка», она разочаровалась в любимом человеке, разбившем ей сердце.

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    Джерело: Сегодня

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