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    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода

    Одна из самых красивых пар Голливуда подписала брачный контракт
    После объявления о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру новые подробности об отношениях пары появляются буквально каждые несколько часов, и очередные такие подробности касаются финансового вопроса. Выяснилось, что Энистон и Теру перед свадьбой подписали брачный контракт – и, следовательно, скандальной «дележки» имущества, к
    • Сьогодні, 09:23
    • Розсилка
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру

    Одна из самых красивых пар Голливуда подписала брачный контракт

    После объявления о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру новые подробности об отношениях пары появляются буквально каждые несколько часов, и очередные такие подробности касаются финансового вопроса. Выяснилось, что Энистон и Теру перед свадьбой подписали брачный контракт – и, следовательно, скандальной «дележки» имущества, к вящему разочарованию желтой прессы, в ходе бракоразводного процесса не будет.
    Единственный неоспоримый факт заключается в том, что заключенное в 2015 году до брака соглашение между Дженнифер и Джастином действительно существует – и что состояние актрисы, которое оценивается в 200 миллионов долларов, надежно защищено, а вот детали, как обычно, разнятся.

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    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода
    Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода

    Одни источники утверждают, что в свое время Энистон и Теру потратили немало сил и времени, чтобы договориться по поводу всех условий брачного контракта. Другие же источники заявляют прямо противоположное – что «гордый» Джастин и не собирался претендовать на деньги Дженнифер или алименты.

    Дженнифер, тем временем, собирается выставить на продажу особняк в Бель-Эйр, в котором два с половиной года назад состоялась ее свадьба с Джастином.

    Джерело: popcornnews

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