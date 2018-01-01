Дженнифер Энистон и Джастин Теру не будут делить деньги после развода

Одна из самых красивых пар Голливуда подписала брачный контракт

После объявления о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру новые подробности об отношениях пары появляются буквально каждые несколько часов, и очередные такие подробности касаются финансового вопроса. Выяснилось, что Энистон и Теру перед свадьбой подписали брачный контракт – и, следовательно, скандальной «дележки» имущества, к



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Одна из самых красивых пар Голливуда подписала брачный контракт

После объявления о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру новые подробности об отношениях пары появляются буквально каждые несколько часов, и очередные такие подробности касаются финансового вопроса. Выяснилось, что Энистон и Теру перед свадьбой подписали брачный контракт – и, следовательно, скандальной «дележки» имущества, к вящему разочарованию желтой прессы, в ходе бракоразводного процесса не будет.

Одни источники утверждают, что в свое время Энистон и Теру потратили немало сил и времени, чтобы договориться по поводу всех условий брачного контракта. Другие же источники заявляют прямо противоположное – что «гордый» Джастин и не собирался претендовать на деньги Дженнифер или алименты.

Дженнифер, тем временем, собирается выставить на продажу особняк в Бель-Эйр, в котором два с половиной года назад состоялась ее свадьба с Джастином.

Джерело: popcornnews