День рождения Пэрис Хилтон. Лучшие фотосессии супермодели

Сегодня, 17 февраля, исполняется 37 лет одной из самых известных светских львиц мира Пэрис Хилтон. Наследница многомиллионного состояния часто радует своих поклонников изысканными фотосессиями. Также модель не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей идеальной фигуры.

Детство Пэрис Хилтон

Будущая звезда экранов и глянцевых обложек родилась в 1981 году. Девушка является правнучкой основателя легендарной сети отелей Hilton Конрада.

Детство Пэрис Хилтон провела в разъездах. Девочка жила в отеле на Манхэттене Вальдорф-Астория, в доме семьи в Нью-Йорке, а также в Беверли-Хиллз и Хэмптоне. Школьную программу Пэрис Хилтон постигала в нью-йоркском Dwight School, однако, из общеобразовательного учреждения ее отчислили. Впрочем, аттестат зрелости девушка позже все же получила.

Модельная карьера

В 2000 году девушка подписала контракт с агентством Дональда Трампа T Management, в котором добилась определенных высот. Блондинка стала профессиональной моделью и некоторое время работала с рядом модельных агентств. После этого Пэрис начала появляться в рекламе и на обложках глянцевых журналов.

Съемки в фильмах

Первым телепроектом, который принес Пэрис Хилтон популярность, стало реалити-шоу под названием «Простая жизнь». Девушка участвовала вместе со своей подругой Николь Ричи, дочерью известного певца Лайонела Ричи. Шоу вышло в эфир 2 декабря 2003 года и стало достаточно успешным

В Кино Хилтон доставались, в основном, роли второго плана. Она появляется в картинах «Девять жизней», «Модная мамочка», «Дом восковых фигур». Кстати, за роль в последней картине Пэрис даже получила премию Teen Choice Awards за лучший крик и даже была номинирована как «Прорыв года».

Первая главная роль досталась Пэрис в 2006 году. Актриса стала главной на съемочных площадках лент «Блондинка в шоколаде» и «Пей до дна». Спустя два года Хилтон стала героиней картины «Красавица и уродина», за которую получила сразу три «Золотые малины».

Музыкальные альбомы и книга Хилтон

В 2004 году она начала работу над своим сольным музыкальным альбомом под названием «Paris». Запись шла два года, и пластинка увидела свет лишь в конце лета 2006 года. Сразу после выхода диск попал на 6 место чарта Billboard 200. Впрочем, диск не имел успеха и продавался очень плохо. Второй альбом, в котором собрана танцевальная музыка, она выпустила лишь в 2014 году.

2004 году Пэрис Хилтон совместно с Мерл Гинсберг выпустила автобиографичную книгу Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose. За свою работу девушка получила $100 тыс. Впрочем, издание было разнесено в пух и прах критиками, однако, имело очень большую популярность у читателей.

Пэрис в фэшн-индустрии

Она часто выступает моделью в фотосессиях топовых брендов. А также регулярно выпускает собственные наряды. В частности, она приняла участие в создании коллекции сумок для японской компании Samantha Thavasa и ювелирных украшений для Amazon. Также Пэрис Хилтон вместе с компанией Parlux Fragrances выпустила линию парфюмерии.

Специально ко дню рождения Хилтон «Главком» отобрал наиболее эффектные кадры из фотосессий этой повелительницы глянца: