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    Жизнь

    Дженнифер Лопес не узнала Кэти Перри в костюме бургера

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    Кэти Перри на&nbsp;Met Gala - Дженнифер Лопес не узнала Кэти Перри в костюме бургера
    Кэти Перри на Met Gala
    instagram.com/katyperryitalianfc

    34-летняя певица подготовилась к Met Gala ответственнее всего

    Кэти Перри, безусловно, можно назвать самой экстравагантной гостьей бала Института костюма. Для масштабного мероприятия в музее

    Метрополитен-опера будущая супруга Орландо Блума подготовилась основательно. Сменив костюм люстры, она примерила наряд бургера. На афтепати она примерила светло-зеленое платье, напоминающее лист салата, а сверху надела массивный наряд в виде культовой закуски.

    В Сеть даже попало видео, на котором Кэти в коридорах Метрополитен-музея сняла наряд, решив немного передохнуть. Надеть его обратно оказалось непросто — в ролике видно, что это действительно тяжелый костюм. В тот момент мимо проходила Дженнифер Лопес, которая кинула на Кэти удивленный взгляд и даже не узнала ее.

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    Публикация от Katy Perry Italia (@katyperryitalianfc)

    Несколькими часами ранее певица блистала на «розовой» дорожке в другом выдающимся наряде. Она прошлась по залам музея в платье-люстре, которое даже можно было включить.

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    Публикация от Katy Perry Italia (@katyperryitalianfc)

    В отличие от многих знаменитостей, которые погуляли на Met Gala со своими возлюбленными, Кэти пришла одна.

    Джерело: graziamagazine.ru

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