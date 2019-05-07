Дженнифер Лопес не узнала Кэти Перри в костюме бургера
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Розсилка
34-летняя певица подготовилась к Met Gala ответственнее всего
Кэти Перри, безусловно, можно назвать самой экстравагантной гостьей бала Института костюма. Для масштабного мероприятия в музее
Метрополитен-опера будущая супруга Орландо Блума подготовилась основательно. Сменив костюм люстры, она примерила наряд бургера. На афтепати она примерила светло-зеленое платье, напоминающее лист салата, а сверху надела массивный наряд в виде культовой закуски.
В Сеть даже попало видео, на котором Кэти в коридорах Метрополитен-музея сняла наряд, решив немного передохнуть. Надеть его обратно оказалось непросто — в ролике видно, что это действительно тяжелый костюм. В тот момент мимо проходила Дженнифер Лопес, которая кинула на Кэти удивленный взгляд и даже не узнала ее.
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Несколькими часами ранее певица блистала на «розовой» дорожке в другом выдающимся наряде. Она прошлась по залам музея в платье-люстре, которое даже можно было включить.
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В отличие от многих знаменитостей, которые погуляли на Met Gala со своими возлюбленными, Кэти пришла одна.
Джерело: graziamagazine.ru