Дженнифер Лопес не узнала Кэти Перри в костюме бургера



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Кэти Перри на Met Gala instagram.com/katyperryitalianfc

34-летняя певица подготовилась к Met Gala ответственнее всего

Кэти Перри, безусловно, можно назвать самой экстравагантной гостьей бала Института костюма. Для масштабного мероприятия в музее

Метрополитен-опера будущая супруга Орландо Блума подготовилась основательно. Сменив костюм люстры, она примерила наряд бургера. На афтепати она примерила светло-зеленое платье, напоминающее лист салата, а сверху надела массивный наряд в виде культовой закуски.

В Сеть даже попало видео, на котором Кэти в коридорах Метрополитен-музея сняла наряд, решив немного передохнуть. Надеть его обратно оказалось непросто — в ролике видно, что это действительно тяжелый костюм. В тот момент мимо проходила Дженнифер Лопес, которая кинула на Кэти удивленный взгляд и даже не узнала ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katy Perry Italia (@katyperryitalianfc) 7 Май 2019 в 5:31 PDT

Несколькими часами ранее певица блистала на «розовой» дорожке в другом выдающимся наряде. Она прошлась по залам музея в платье-люстре, которое даже можно было включить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katy Perry Italia (@katyperryitalianfc) 6 Май 2019 в 11:19 PDT

В отличие от многих знаменитостей, которые погуляли на Met Gala со своими возлюбленными, Кэти пришла одна.

Джерело: graziamagazine.ru