Холли Мэри Комбс раскритиковала идею ремейка «Зачарованных»

Свое недовольство актриса высказала в соцсети

Несколько дней назад стало известно, что «Зачарованные» - как и многие другие культовые сериалы прошлого – обзаведутся ремейком от CW. Далеко не всех эта новость порадовала, и в числе тех, кто против «перезапуска» сериала, оказалась Холли Мэри Комбс, в оригинальных «Зачарованных» сыгравшая Пайпер Холливелл.

«Дело вот в чем. Пока вы не попросите нас самих переписать сценарий, как Брэд Керн в свое время делал каждую неделю, даже не думайте наживаться на наших трудах. «Зачарованные» принадлежат нам четверым, нашей команде сценаристов, съемочной группе и нашим фанатам. И, чтоб вы знали, вы их не обманете, присвоив себе название», написала Холли в Twitter.

В числе тех, кто пытался вступить в дискуссию с Холли, оказалась Карина Маккензи, сценарист и исполнительный продюсер еще одного ремейка от CW – «Город пришельцев» (Roswell).

«Ремейк не отнимает деньги у создателей оригинала. Вы по-прежнему будете получать роялти, и DVD-диски с сериалом продаваться не перестанут. Ремейк лишь означает, что новое поколение юных женщин получит возможность «поиграть в песочнице», которую вы когда-то любили, но которая вам больше не нужна» - так обратилась Маккензи к звезде «Зачарованных».

«Холли, вы изумительная, но к вам обращается молодая сценаристка-женщина, которой в этом году предложили заняться ремейком сериала, который я обожала ребенком. Это был шанс воплотить мечту, которой я болела с 11 лет. Я очень боялась негативной реакции, но я воспользовалась этим шансом».

На это у Холли тоже нашелся ответ:

«Да, если бы это был любой другой канал, но не CW, который в свое время решил не продлять наш сериал… Тогда конечно. Но в данной ситуации – нет уж. И, если что, я когда-то тоже была молодой сценаристкой в «Зачарованных». Что на моих роялти никак не отразилось. И в титрах указано не было».