Мать Энрике Иглесиаса рассказала, на кого похожи близняшки

Совсем недавно Анна Курникова родила популярному артисту наследников

16 декабря 2017-го у пары родились сын Николас и дочь Люси. Факт беременности Анны знаменитости скрывали до последнего, поэтому о первых фотографиях малышей поклонники даже не мечтали.

Но почти ровно через месяц, 17 января, Анна и Энрике неожиданно опубликовали первые снимки Николаса и Люси в Instagram. От интервью и каких-либо комментариев пара пока отказывается, в отличие от своих родственников. Так, мать Энрике, филиппинская журналистка и телеведущая Изабель Прейслер, и его сестра, Тамара Фалько Прейслер, немного рассказали испанскому HOLA! о новорожденных близнецах.

«Люси больше похожа на Анну, она такая же светленькая, у нее голубые глаза, а Нико - вылитый Энрике, более темненький», - рассказала Тамара.