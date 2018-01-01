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    Шоу-биз

    Мать Энрике Иглесиаса рассказала, на кого похожи близняшки

    Совсем недавно Анна Курникова родила популярному артисту наследников
    16 декабря 2017-го у пары родились сын Николас и дочь Люси. Факт беременности Анны знаменитости скрывали до последнего, поэтому о первых фотографиях малышей поклонники даже не мечтали. Но почти ровно через месяц, 17 января, Анна и Энрике неожиданно опубликовали первые снимки Николаса и Люси в Instagram. От интервью и каких-либо комментариев пара
    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка

    Совсем недавно Анна Курникова родила популярному артисту наследников

    16 декабря 2017-го у пары родились сын Николас и дочь Люси. Факт беременности Анны знаменитости скрывали до последнего, поэтому о первых фотографиях малышей поклонники даже не мечтали.

    Но почти ровно через месяц, 17 января, Анна и Энрике неожиданно опубликовали первые снимки Николаса и Люси в Instagram. От интервью и каких-либо комментариев пара пока отказывается, в отличие от своих родственников. Так, мать Энрике, филиппинская журналистка и телеведущая Изабель Прейслер, и его сестра, Тамара Фалько Прейслер, немного рассказали испанскому HOLA! о новорожденных близнецах.

    «Люси больше похожа на Анну, она такая же светленькая, у нее голубые глаза, а Нико - вылитый Энрике, более темненький», - рассказала Тамара. 

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    Мать Энрике Иглесиаса рассказала, на кого похожи близняшки
    Мать Энрике Иглесиаса рассказала, на кого похожи близняшки

    Джерело: Hello!

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