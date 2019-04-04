Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с онкологией: Хирург отрезает от меня по кусочку



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Джейн Фонда wmj.ru

81-летняя Джейн Фонда не перестает быть примером жизнерадостности и стиля для всего Голливуда

Однако за своей открытой улыбкой и позитивом актриса много лет скрывает проблемы со здоровьем.

На днях Джейн появилась на обложке британского Vogue. В интервью актриса рассказала о своей давней борьбе с онкологией. В 2010 году у нее диагностировали рак груди: опухоль была обнаружена случайно во время медосмотра. Фонду успешно прооперировали. Однако болезнь не отступила…

«Помните, в 2016 году я пришла на «Золотой глобус» в странном белом платье с рюшами? Так вот: это был единственный наряд, который мог скрыть бандаж после только что перенесенной мастэктомии»,- рассказала Джейн.

Актриса всегда открыто говорила о своих проблемах и призывала всех внимательно относиться к своему здоровью. В 2018 году Джейн посетила радиошоу Говарда Стерна. Многие зрители поспешили заметить пластырь на ее нижней губе.

«Хочу объяснить, почему на моем лице пластырь. У меня была раковая опухоль. Я думала, что к нашей встрече я смогу его снять. Но не переживайте, уже все в порядке!»,- заявила Фонда.





В своем последнем интервью актриса рассказала, что пока ей не удалось окончательно победить болезнь, но сдаваться она не собирается.

«Рака у меня много. Всю свою жизнь я обожала солнце. И теперь, когда у меня выходной, я спешу к врачу, занимающемуся моей кожей, и хирург отрезает от меня по кусочку».

Джерело: Hello!