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    Жизнь

    Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном

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    Эдгар Каминский - Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном
    Эдгар Каминский

    Супруг популярной украинской певицы Славы Каминский поделился в соцсети снимками с ребенком

    На прошлой неделе сеть всколыхнула новость о том, что одна из самых красивых пар в украинском шоу-бизнесе распалась. В СМИ появилась информация о том, что Слава из «НеАнгелов» и Эдгар Каминский разводятся. Судебное заседание по этому вопросу состоится 12 июня.

    Несмотря на то, что пара пока еще не прокомментировала слухи о разводе, Эдгар Каминский намекнул в соцсети, что в семье все-таки не все хорошо.

    Эдгар в фотоблоге разместил несколько фотографий, где изображен с 4-летним сыном Леонардом. Каминский показал, как проводит время с ребенком без своей пока еще законной жены. 

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    Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном
    Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном

    Под постом хирург написал, что все, что не делается «все к лучшему».

    «Самые добрые и искренние эмоции – детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните - все к лучшему», - написал Эдгар.

    Джерело: ТСН

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