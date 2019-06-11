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    Шоу-биз

    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой

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    Потап и Настя Каменских&nbsp; - Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Потап и Настя Каменских 

    Настя Каменских вернулась из свадебного путешествия и с головой погрузилась в работу.

    На личной страничке в Instagram украинская исполнительница обратилась к подписчикам, отметив, что после медового месяца они с Потапом вернулись к привычному графику. По словам Насти, она уже дает концерты каждый день. При этом певица продолжает получать поздравления со свадьбой.

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    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой
    Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой

     «Видела, что нас назвали украинской королевской семьей! Смотрю на фото и, правда, наша свадьба получилась королевской #royalwedding. Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Спасибо, нашим любимым фанатам, что проживаете с нами эти эмоции!! Мы вас безумно любим!» – отметила певица.

    Ранее в одном из своих интервью избранник Анастасии признался, почему он молчал о романе с Каменских. По словам музыканта, как и всякому влюбленному, ему хотелось кричать о чувствах. Но сделать этого Потап не мог, ведь у артиста на тот момент была семья. Со своей теперь уже экс-супругой Ириной исполнитель познакомился задолго до встречи с Настей. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Однако появление общего ребенка не помогло сохранить брак.

    Настя Каменских певица семья Потап
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